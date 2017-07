Anahtar Türkiye'de!

İşte o yazı:

ŞİMDİ içinden geçtiğimiz dönem aslında son 30 yılın sorunu!

Belki de oyunu...

Amerika, gücüne yaslanıp dünya üzerinde ekonomik imparatorluk kurdu.

Japonya ve Çin gibi ülkeleri ekonomik oyuncu yaptı. Onlar üretti, Amerika satın aldı. Ancak tutarın tamamını, üreten ülkelere ödemedi. Kendi devlet kağıtlarını satarak yani zorla vererek içeride tasarruf sağladı. Uzakdoğu'dan gelen para, Amerika'nın refahını sağlıyordu.

Tabii bir de petro-dolarlar vardı.

Havuz ABD'deydi ve musluklar buraya akıyordu...

Ancak 2012'de Washington muslukların kendilerine değil de ROTHSCHILD ailesine aktığını gördü. Çok geç kalınmıştı. Finans sistemi üzerinden muazzam bir oyun kurulmuştu. Derken gidişatı ABD finans sistemi değil PENTAGON gördü... Tehlikeyi fark ettiler...

Pentagon, Çin'i büyüten ülkenin ABD olduğunu fark ettiği andan itibaren Trump'a "Beyaz Saray için hazır ol' mesajını verdi. Çünkü Çin ile ABD arasındaki ticaret hacmi her bir saniyede 1.6 milyon dolardı...

Para akıyor ancak kazanan ROTHSCHILD ailesi oluyordu...

ABD ise bakıyordu. Öyle bir denge vardı ki Çin büyüdükçe Rothschild ailesinin ABD'deki gücü daha da artıyordu. İşte 2012'de Obama'nın ikinci kez başkan seçilmesiyle birlikte Pentagon, Trump kararını verdi.

Bardağı taşıran damla OBAMA'nın ikinci kez seçilmesiydi...

Pentagon ÇİN'in nasıl büyüdüğünü geç de olsa fark etti. Oyunu gördü.

Ardından yapacağı hamleleri sıraladı.

İpek Yolu, Amerika için yolun sonu demekti... Bu projenin hayata geçebilmesi için Çin'in kasasında 4 trilyon dolar olması gerekiyordu...

2017 itibariyle Çin'in dolar rezervi 4 trilyon dolara yaklaştı. Bu Çin'in artık ekonomik güç olarak ABD'nin karşısında durabileceğini gösteriyordu. Askeri anlamda Çin'in ABD ile rekabet edebilecek hale gelmesi gerekiyordu. Kolay değildi. 2012 yılında Çin'in ilk uçak gemisinin suya indirilmesi bu yönde atılan ilk önemli adımdı...

Biz bilmeyiz ama Pentagon, bir ülkenin askeri anlamda gücünü uçak gemisiyle ölçer. Çin, ikinci uçak gemisini de tamamladı. Bunun anlamı uzak bölgelerde de var olacağını ilan etmektir. Pentagon sadece Çin'i izlemiyordu. Türkiye'de de gözleri vardı. Çin kadar kalabalık olmasa da Türkiye de UÇAK GEMİSİ için sahaya inmişti... Bu Pentagon'un hoşlanacağı bir şey değildi... Kendisinden uzaklaşan bir ANKARA görmek isteyecekleri son şeydi... Aradaki negatif enerji artıyordu yani!

Uçak gemisi olan ülkeler Rusya, Çin, İngiltere, Hindistan, İtalya, Fransa ve İspanya...

Brezilya, Tayland, Japonya ve Güney Kore'nin de uçak gemisi var ama ABD olmadan motorunu bile çalıştıramazlar. Rusya, Çin, İngiltere, Hindistan, İtalya, Fransa ve İspanya ise ABD'den bağımsız olarak uçak gemilerini denizlere indiriyorlar. Günümüze baktığımız zaman Rusya, Çin, İngiltere, Hindistan, İtalya, Fransa ve İspanya, ABD'ye büyük rahatsızlık veriyor.

Her yerde... İspanya ve İtalya'nın ekonomik kriz nedeniyle sesini çıkartacak gücü yok. Ancak Rusya, Çin, İngiltere, Hindistan ve Fransa, ABD'yi endişelendiriyor. Bunlara şu anda müttefikliği tamamen ortadan kaldırmış bir Türkiye'nin de eklenmesi, Pentagon'u acil önlemlere itiyor. Kabusları bu!

Washington Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika'da TÜRKİYE'nin desteğiyle sağladığı Yumuşak Güç olma kabiliyetini artık kaybetti. Çin, eski Çin değil.

Araplar ve Avrupalılar, geçmişi unuttu. Çin'in Ortadoğu'da giderek güçlenmesi, ABD'nin bölgeden atılmasını da sağlayacak gibi.

ABD'deki akıllı her insan bunu görüyor.

2015 yılında Akdeniz'de yapılan Çin-Rusya tatbikatına Türkiye'nin de lojistik olarak katılması, Pentagon'un tedirginliğini daha da arttırdı. Pentagon, İpek Yolunu engellemek için sadece Türkiye, İran ve Katar'ı devre dışı bırakmak zorunda. Çünkü Ukrayna, Arabistan ve son operasyonla Katar, İpek Yolu'nun dışına doğru itildi.

Ukrayna lideri, şu anda emirleri tamamen Beyaz Saray'dan alıyor. Ukrayna ve Türkiye'nin İpek Yolu için önemi çok büyük. Bu büyük projenin Avrupa'ya ulaşmasını engelleyecek kritik konumdaki iki ülke. İran'ı da bir şekilde ablukaya almayı düşüneceklerdir. Ancak UKRAYNA ve TÜRKİYE olmazsa olmaz!

Ukrayna için artık sıkıntı yok.

Şimdi tek sorun Türkiye. Türkiye'nin ABD düşüncesiyle buluşması, İpek Yolu'nun bitmesini sağlayacak.

Ya da kontrolün Washington'a geçmesini... O nedenle Kuzey Irak'ın bağımsızlığı, YPG'ye verilen silahlar gündemde! Amaç Türkiye'yi tehdit etmek ve kendi kararlarını almasını engellemek...

ABD, Ortadoğu'da çok etkin olmak zorunda. O nedenle Türkiye'nin kendi kararlarını almasını engelleyecek. Engellemek isteyecek.

Katar'ın ekonomik ve manevi desteği, Türkiye için çok önemli.

Katar operasyonundan en çok etkilenecek ülkelerin başında haliyle Türkiye geliyor.

Türkiye ile Katar'ın anlaşmaları, Pentagon'un yani ABD'nin bölgedeki geleceğini de tehdit ediyor. Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilmiş ülkelerdir.

Kararlar Washington'da alınır ve uygulanır. Arabistan, buna kısa bir süre karşı çıktı.

Sonuçlarının çok ağır olacağını gördü. Eğer Arabistan Kralı Selman ABD'nin taleplerini yerine getirmeyi kabul etmeseydi, bugün ya hayatta olmayacaktı ya da Lahey'de İKİZ KULE SALDIRILARININ finansal destekçisi olarak yargılanacaktı. O yaşamayı tercih etti. Aynı şekilde Mısır'ın lideri Sisi ve Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa el-Halife de...

Tabii Birleşik Arap Emirlikleri ve Zayid el Nahyan'ı da unutmamak gerekiyor! ABD'nin Katar emrini uygulamasalardı, belki çoğu şu anda koltuklarında olmayacaktı.

Pentagon artık karar almakta hiç tereddüt etmiyor. Çünkü Pentagon'un bölgede ne kadar güçlü olursa, ABD'nin dünyadaki gücünün de onunla eş değer olacağını biliyor.

Ama dünya eski dünya değil.

ABD'nin rotasında yaşamak istemeyen çok ülke var. Türkiye bunun acılarını çeken ülke olarak bu sınıfın içinde... Müttefik olarak umduğunu bulamayan ve hayal kırıklığı yaşayan Türkiye... Beyaz Saray'daki en büyük sorun bu!

Amerika, Türkiye'yi yanına almak için ne gerekiyorsa yapacak... Kumpas kurdukları ülkenin bu kadar kendilerini zorlayacağını sanırım hiç düşünmediler... Anahtar Türkiye'de! Kapıyı kime açarsa o geçecek...

Bakalım o şanslı kim olacak!