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Anadolu'ya açılan tıkanıklığı aşar

3 büyük şehirdeki gayrimenkul piyasasında yaşanan daralma markalı konut projesi üreticilerini yeni arayışlara sevk ederken, tıkanıklığı aşma formülü Era Gayrimenkul Türkiye’den geldi.

04 Şubat 2018 Pazar 10:31
Anadolu'ya açılan tıkanıklığı aşar

ANADOLU’DA POTANSİYEL VAR

“Markalı konut projesi üreticileri İstanbul’u kendi haline bırakıp Anadolu’ya açılmalı’’ diyen şirketin genel müdürü Özhan Atalay, “Anadolu’da potansiyel var. Bunu değerlendirmek isteyenler kazançlı çıkacak. Böyle düşünenler profesyonel gayrimenkul yatırım uzmanlarından destek alarak markalarını Anadolu insanı ile buluşturabilirler’’ dedi. Yeni Akit’e konuşan Atalay görüşlerini şöyle paylaştı: “Büyük işletmeler kısa zamanda epeyce yol katetti. Bundan sonra da üretmek zorundalar. Ancak adresleri sürekli İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler olmamalı. Bu illerimizde eskisi gibi yer bulmak kolay değil. Anadolu’daki şehirleşme hızında artışın olduğuna dikkat çeken Atalay, ‘’Kayseri, Balıkesir, Çanakkale gibi illerde güzel gelişmeler var. Ağaoğlu’nun, Avrupa Konutları’nın, Ege Yapı’nın oralara gitmesi artık bir mecburiyettir. Konut satın almak isteyenler markalı projeleri artık bilerek tercih ediyor. Nitekim, Sinpaş, Teknik Yapı, Emlak Konut GYO bu konuda güzel örnekler ortaya koyarak doğru adımlar attı. Büyük firmaların oluşturdukları marka değeri ile güvenlerini Anadolu insanı için de yansıtmaları onların menfaatine olacaktır.”

KAZANÇLI ÇIKACAKLAR

Hiçbir firma gittiği şehirdeki gayrimenkul pazarını bizler kadar iyi bilemez. Biz, gayrimenkul yatırım uzmanı olarak artık şehirlerin DNA’sını biliyoruz. Hangi tip dairenin satılıp satılamayacağına kadar detaylara hâkimiz. Patronlar yeter ki yatırıma karar versin. Bizim sektörde, kimse maaş almayıp prim usulüyle hizmet verdiği için 7 /24 saat müşteri peşindeler. Böyle bir ortamı farkedip niyetini ortaya koyanlar kazançlı çıkacaktır’’ değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 10:31
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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