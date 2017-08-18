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Anadolu Üniversitesinin minikleri namağlup tamamladı

Anadolu Üniversitesi U-11 futbol takımı, TÜFAD Eskişehir Şubesi, EASKF, Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Miniminikler Futbol Turnuvası 2017’yi namağlup tamamlayarak göz doldurdu.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:14
Anadolu Üniversitesinin minikleri namağlup tamamladı

Toplamda 9 takımın bulunduğu 2007 yaş grubunda mücadele eden Anadolu Üniversitesi U-11 futbol takımı, turnuvaya ilk maçında İdmangücü’nü 3-1 mağlup ederek başladı. Daha sonra Kurtuluş Spor’u 4-1’lik skor ile geçen minikler, ikinci yarısını adeta tek kale oynadığı maçta Sağlık Spor ile 2-2 berabere kaldı. İlk üç maçın ardından 14 saat içerisinde iki zorlu karşılaşmada güçlü rakipleri Eskişehirspor’u 2-0, DSİ Bentspor’u da 4-3 mağlup eden minikler, ilerisi için umut verdi. Turnuvanın ilerleyen günlerinde Büyükşehir Belediyesi’ni 6-1’lik, Orhangazi Spor’u da 3-1’lik skorlarla mağlup eden Anadolu Üniversitesi U-11 futbol takımı, turnuvanın son maçında Odunpazarı Spor karşısında 11-0’lık bir skor ile kazanmasını bildi.

Turnuva ve takımın durumu ile ilgili Antrenör Emrullah Tören ise şunları söyledi: “Çocuklarımızın eğlenmesi amacıyla düzenlenen Miniminikler Turnuvasında hem çocuklarımızı eğlendirmek hem de turnuvayı namağlup tamamlamaktan ötürü sevinçliyiz. Her ne kadar buradaki amaç şenlik olsa ve puan durumu hesabı yapılmasa da tabi ki tüm takımlar ve oyuncular kazanmak ve turnuvayı en iyi yerde bitirmek isterler. Biz de takım olarak bunu bir nebze de olsa başarabildik diye düşünüyorum. Başarı ne sadece sporcularımızın ne de antrenörlerinindir. Bu başarı, sporcusu, antrenörü, velisi, yöneticisi, malzemecisi, şoförü, diğer yaş gruplarının antrenörleri başta olmak üzere tüm Anadolu Üniversitesi ailesinindir. Turnuvayı düzenleyenlere ve Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübüne desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Anadolu Üniversitesi altyapısında görev yapan diğer tüm antrenör büyüklerim, arkadaşlarım ve Murat Karaçöl ağabeyime takımıma verdikleri destekten ötürü şükranlarımı sunuyorum. En büyük amacımız, Eskişehir futboluna ve ülkemize ahlaklı sporcular yetiştirmektir. Bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz.”

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:14
  1. Eskişehir
  2. DSİ
  3. Eskişehirspor
  4. Orhangazi
  5. Odunpazarı
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