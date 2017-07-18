Anadolu Üniversitesine Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması’ndan iki ödül birden

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen yarışmada Anadolu-UAV takımı, “Sabit Kanat” kategorisinde 2’nci olurken aynı zamanda TUSAŞ Özel Ödülü’ne de lâyık görülerek büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl 10 ülkeden 232 takımın başvurduğu ve 226’sının başvurularının geçerli kabul edildiği Uluslararası İHA Türkiye Yarışması’nda, Anadolu Üniversitesi ekibi rakiplerini geride bırakarak uluslararası alandaki başarısıyla da dikkat çekti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ), Kahramankazan Yerleşkesinde 13-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışma, sivil kullanıma yönelik İHA’ların otonom olarak (insan kontrolü olmadan) acil durumlarda (yangın, kaza, arama kurtarma gibi.) insanlara yardım edecek şekilde geliştirilebileceğini ortaya koymak amacıyla düzenleniyor. Bu yılki yarışmaya Anadolu-UAV ve Anadolu- Drone takımlarıyla katılım gösteren Anadolu Üniversitesi ekiplerinin akademik danışmanlıklarını ise Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarından Prof. Dr. Ömer Nezih Gerek ve Yrd. Doç. Dr. Tansu Filik ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden Arş. Gör. Dr. Zafer Öznalbant ve Mustafa Serdar Tekçe yürüttü.

Anadolu Üniversitesinde İHS çalışmaları aralıksız sürüyor

Mühendislik ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri’nin ortak çalışmaları sonucunda yürütülen çalışmalar neticesinde Anadolu Üniversitesi, özellikle İnsansız Hava Sistemleri (İHS) konusundaki altyapısı ve tecrübesiyle önemli başarılara imza atarken, çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ndeki altyapı çalışmaları İnsansız Hava Sistemlerinin (mini/mikro boyutlu İHA) tasarımı, üretimi, kontrolü ve eğitimi üzerine yoğunlaşırken, Mühendislik Fakültesi’nde yürütülen çalışmalar ise ağırlıklı olarak bu sistemlerin sinyal, görüntü işleme ve haberleşme uygulamaları üzerinde sürdürülüyor. Bu ortak çalışma altyapısı ile özellikle otonom görev ve akıllı davranış gerektiren uygulamalar için gerekli standartları sağlayan platformlar tasarlanıp, prototipleri üretilebilirken, uygun sinyal işleme algoritmaları uygulanabiliyor.

Anadolu Üniversitesi, öğrencilerine destek olmaya devam ediyor

Ekiplerin akademik danışmalarını yürüten Prof. Dr. Ömer Nezih Gerek ve Yrd. Doç. Dr. Tansu Filik ise Anadolu Üniversitesinin hem yurt içi hem de yurt dışında elde ettiği bu başarılarda özellikle öğrencilerin bireysel çaba ve katkılarının yadsınamaz seviyede olduğuna dikkat çektiler. Özverili çalışmalarından dolayı öğrencilere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Gerek ve Yrd. Doç. Dr. Filik, elde edilen başarılarla birlikte Anadolu Üniversitenin de araştırmacılara ve öğrencilere vermiş olduğu desteklerin meyvelerini bu şekilde topladıklarını dile getirdiler. Gerek ve Filik son olarak, katkılarından ve desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan’a ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal’a teşekkürlerini ilettiler.