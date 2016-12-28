Anadolu üniversitesi ikinci üniversite bölümleri ve ücretleri!

Anadolu üniversitesi dönemlik ücretleri
Açıköğretim fakültesi (Önlisans)
- Adalet ===>205TL
- Bankacılık ve sigortacılık ===>205TL
- Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ===>225TL
- Çağrı merkezi hizmetleri ===>205TL
- Dış ticaret ===>205TL
- Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ===>365TL
- Emlak ve emlak yönetimi ===>205TL
- Ev idaresi ===>205TL
- Fotoğrafçılık ve kameramanlık===>205TL
- Halkla ilişkiler ve tanıtım ===>205TL
- İlahiyat ===>205TL
- İnsan kaynakları yönetimi ===>205TL
- İşletme yönetimi ===>205TL
- Kültürel miras ve turizm ===>205TL
- Laborant ve veteriner sağlık ===>205TL
- Lojistik ===>205TL
- Marka iletişimi ===>205TL
- Medya ve iletişim ===>205TL
- Menkul kıymetler ve sermaye piyasası ===>205TL
- Muhasebe ve vergi uygulamaları ===>205TL
- Özel güvenlik ve koruma ===>205TL
- Perakende satış ve mağaza yönetimi ===>205TL
- Radyo ve televizyon programcılığı ===>205TL
- Sağlık kurumları işletmeciliği ===>205TL
- Sosyal hizmetler ===>205TL
- Spor yönetimi ===>205TL
- Tarım ===>205TL
- Turizm ve otel işletmeciliği ===>225TL
- Turizm ve seyahat hizmetleri ===>225TL
- Yerel yönetimler ===>205TL
Açıköğretim fakültesi (Lisans)
- Felsefe ===>205TL
- Sosyoloji ===>205TL
- Tarih ===>205TL
- Türk Dili ve Edebiyatı ===>205TL
- İşletme Fakültesi (Lisans)
- İşletme ===>205TL
- Konaklama İşletmeciliği ===>205TL
İktisat fakültesi (Lisans)
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ===>205TL
- İktisat ===>205TL
- Kamu Yönetimi ===>205TL
- Maliye ===>205TL
- Uluslararası İlişkiler ===>205TL
Başvuruyu nasıl yapabilirim?
- Vakıfbank’ın herhangi bir şubesine T.C. kimlik numarası ile kayıt yaptıran adaylar kayıt türü-bölüm/program belirterek ödeme gerçekleştirebilecek
- Vakıfbank ATM, Telefon Bankacılığı ve İnternet Bankacılığı yöntemleri ile ödeme gerçekleştirilebilecek.