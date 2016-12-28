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28 Aralık Çarşamba 2016

Anadolu üniversitesi ikinci üniversite bölümleri ve ücretleri!

Anadolu üniversitesi ikinci üniversite bölümleri ve ücretleri neler? Detayları haberimizde!

Anadolu üniversitesi ikinci üniversite bölümleri ve ücretleri!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 14:26
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Anadolu üniversitesi dönemlik ücretleri

Açıköğretim fakültesi (Önlisans)

- Adalet ===>205TL

- Bankacılık ve sigortacılık ===>205TL

- Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ===>225TL

- Çağrı merkezi hizmetleri ===>205TL

- Dış ticaret ===>205TL

- Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ===>365TL

- Emlak ve emlak yönetimi ===>205TL

- Ev idaresi ===>205TL

- Fotoğrafçılık ve kameramanlık===>205TL

- Halkla ilişkiler ve tanıtım ===>205TL

- İlahiyat ===>205TL

- İnsan kaynakları yönetimi ===>205TL

- İşletme yönetimi ===>205TL

- Kültürel miras ve turizm ===>205TL

- Laborant ve veteriner sağlık ===>205TL

- Lojistik ===>205TL

- Marka iletişimi ===>205TL

- Medya ve iletişim ===>205TL

- Menkul kıymetler ve sermaye piyasası ===>205TL

- Muhasebe ve vergi uygulamaları ===>205TL

- Özel güvenlik ve koruma ===>205TL

- Perakende satış ve mağaza yönetimi ===>205TL

- Radyo ve televizyon programcılığı ===>205TL

- Sağlık kurumları işletmeciliği ===>205TL

- Sosyal hizmetler ===>205TL

- Spor yönetimi ===>205TL

- Tarım ===>205TL

- Turizm ve otel işletmeciliği ===>225TL

- Turizm ve seyahat hizmetleri ===>225TL

- Yerel yönetimler ===>205TL

Açıköğretim fakültesi (Lisans)

- Felsefe ===>205TL

- Sosyoloji ===>205TL

- Tarih ===>205TL

- Türk Dili ve Edebiyatı ===>205TL

- İşletme Fakültesi (Lisans)

- İşletme ===>205TL

- Konaklama İşletmeciliği ===>205TL

İktisat fakültesi (Lisans)

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ===>205TL

- İktisat ===>205TL

- Kamu Yönetimi ===>205TL

- Maliye ===>205TL

- Uluslararası İlişkiler ===>205TL

Başvuruyu nasıl yapabilirim?

- Vakıfbank’ın herhangi bir şubesine T.C. kimlik numarası ile kayıt yaptıran adaylar kayıt türü-bölüm/program belirterek ödeme gerçekleştirebilecek

- Vakıfbank ATM, Telefon Bankacılığı ve İnternet Bankacılığı yöntemleri ile ödeme gerçekleştirilebilecek.

 
EtiketlerAnadolu üniversitesiAnadolu üniversitesi ikinci üniversite bölümleri ve ücretleri!Vakıfbank
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