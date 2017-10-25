‘Anadolu Renkleri’ gösterisi seyirciyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: “Yeni sezonunun Türk sanatına ve kültürüne katkıda bulunmasını temenni ediyorum.”

Bakan Kurtulmuş: (Abdülmecid Efendi Köşkü’nde düzenlenen sergi) Türkiye’nin kültürüne, özüne, geleneklerimize hiç uygun olmayan bir görüntüdür. Bunun en kısa zamanda ilgililerince düzeltileceğini ümit ediyoruz.”



Türkiye’nin sanat kurumları yeni sezona ardı ardına ‘Merhaba’ diyor. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin ardından Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü de seyircisiyle buluştu.

Sanat Sezonu Açılışı

Anadolu coğrafyasını yurt edinmiş milletlerin kültürel miraslarından derlenen ‘Anadolu Renkleri’ adlı gösterinin sergilendiği 2017-2018 sanat sezonu çok sayıda davetliyi Haliç Kongre Merkezinde bir araya getirdi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının müzik ve sahne sanatlarından oluşan zengin bir seçkiyi sahneye taşıdığı açılış gösteriminin ardından bir konuşma yapan Bakan Numan Kurtulmuş, Türk sanatının farklı kültürlerinden örneklerinin sunulduğu bu gece dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür ederek, “yeni sezonunun Türk sanatına ve kültürüne katkıda bulunmasını temenni ediyorum.” dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş gösterinin ardından, sahnede, mehter başı Şükrü Alkan ile orkestra şefi Orhan Şallıel’e birer çiçek takdiminde bulundu.





"Abdülmecid Efendi Köşkünde Düzenlenen Sergide Bakanlık İzni Yoktur"



Gösterinin ardından gazetecilerin yeni sanat sezonuna ilişkin sorularını da yanıtlayan Bakan Kurtulmuş, güzel bir gece olduğunu dile getirerek, bu açılışlarla sanatçıları teşvik ettiklerini ve kamuoyunun da farkındalığını arttırmaya çalıştıklarını söyledi.



Abdülmecid Efendi Köşkünde düzenlenen ve protesto gösterilerine neden olan sergiyle ilgili bir soru üzerine, serginin Türkiye’nin kültürüne, özüne ve geleneklerimize hiç uygun olmadığını belirten Bakan Kurtulmuş, buranın özel mülk olduğuna vurgu yaparak Bakanlıktan herhangi bir iznin söz konusu olmadığını kaydetti.



Bakan Kurtulmuş şunları söyledi:



“Meseleyi başından itibaren takip ediyoruz. Burası tamamen özel bir mülktür, Kültür ve Turizm Bakanlığından herhangi bir izin alınmış değildir. Ancak biz buna rağmen başından itibaren meseleyi takip ediyoruz. Türkiye’nin kültürüne, özüne, geleneklerimize hiç uygun olmayan bir görüntüdür. Bunun en kısa zamanda ilgililerince düzeltileceğini ümit ediyoruz.”





Özel Bir Proje: ‘Anadolu Renkleri’



‘Anadolu Renkleri’ gösterisi Asya’dan Avrupa’ya uzanan medeniyetler beşiği Anadolu coğrafyasını yurt edinmiş milletimizin, geniş kültüründeki müzik ve sahne sanatlarından değerli bir seçkiyi aynı sahnede buluşturuyor.



Klasik Türk Müziği, Türk Halk Müziği ve Türk danslarından örneklerin sunulduğu gösteri, ayrıca dünyanın ilk ordu orkestrası olma özelliği taşıyan ‘Mehter’ ile dini ritüellerimizden ‘Semâ’ ve ‘Semah’ ile harmanlanıyor.



“Anadolu’nun Hikâyesi” ile başlayan ve “Kırgız Şarkısı”, “Kafkas Solo Dans Gösterisi”, “Üsküdar Türküsü Çeşitlemeleri”, “Zeybek Solo Gösterisi”, “Kırat Semahı”, “Niyaz Ayini”, “Trakya Yöresi Halk Dansları” ile ‘Mehter Marşı”ndan oluşan programda sahnelenen gösteri ve dinletiler ise:





Bestesi Münir Nurettin Selçuk’a ait ‘Gül Yüzünde Göreli…’ isimli “Rast Şarkı”, Elçi Peşrevi ile Ceddin Deden ve Neslin Baban Mehter Grubu’nun “Mehter Marşı”, bestesi Tanbûri Mustafa Çavuş’a ait ‘Dök Zülfünü Meydâne Gel…’ isimli “Hisarbûselik Şarkı”, Burdur yöresinden ‘Ali De Beyim & Goca Çamın Gürlemesi’ isimli türkü, bestesi Tanbûri Cemil Bey’e ait saz eseri “Nikriz Longa” ile anonim bir saz eseri “Mazomenos Kasap Havası” ve Hücum Marşı’ndan oluşan “Mehter Marşı”.

Fotoğraf: Latif Bozdoğan

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