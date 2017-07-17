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Anadolu Otoyolu'nda çelik boru yüklü tır devrildi

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde çelik boru yüklü tır devrildi. Yola saçılan çelik borular nedeniyle İstanbul istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:02
Anadolu Otoyolu'nda çelik boru yüklü tır devrildi

Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı geçişi 4'üncü viyadük üzerinde seyreden Yılmaz Özkan idaresindeki 06 AD 0364 plakalı çelik boru yüklü tır, henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak, yola devrildi. 

Savrulmanın etkisiyle boruların yola saçıldığı kaza sonucu yol ulaşıma kapanırken, ağır yaralanan tırın sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bu arada kazanın ardından yolun kapanması sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yola saçılan boruların vinç yardımıyla çekildiği otoyoldaki trafiğin hafifletilmesi için sürücüler D-100 karayoluna yönlendirildi.

Polis, jandarma ve karayolları ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yolda bulunan çelik borular, vinç yardımı ile yoldan kaldırıldı. Boruların kaldırılmasıyla birlikte otoyol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:02
  1. İstanbul
  2. Bolu
  3. Ab
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