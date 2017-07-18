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Anadolu Otoyolu'nda bakım çalışması 1 ay sürecek

Ankara-İstanbul yönü Abant-Kaynaşlı kavşakları arası, 24 Temmuz'dan itibaren bir ay ulaşıma kapatılacak.

18 Temmuz 2017 Salı 19:00
Anadolu Otoyolu'nda bakım çalışması 1 ay sürecek

BOLU

Anadolu Otoyolu Ankara-İstanbul yönü Abant-Kaynaşlı kavşakları arası, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 24 Temmuz'dan itibaren bir ay ulaşıma kapalı kalacak.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nda Kavşak Kolları ve Bağlantı Yollarında Üst Yapı İyileştirmesi ve Büyük Onarım Yapılması İşi kapsamında Abant-Kaynaşlı kavşakları arasının Ankara-İstanbul istikametinde üst yapı onarımı yapılacağı belirtildi.

Karayolları ekiplerinin söz konusu yol yapım çalışmasına 24 Temmuz'da başlayacağı bildirilen açıklamada, çalışmaların 24 Ağustos'ta bitirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Çalışmalar nedeniyle bu tarihler arasında Ankara-İstanbul istikametindeki trafik akışının Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirileceği ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'na tekrar katılımın sağlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:00
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Bolu
  4. Çal
  5. Ab
  6. Kaynaşlı
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