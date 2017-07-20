Anadolu Isuzu’ya yeni atama

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Çelik, Anadolu Grubu’nda ilk olarak 2005 yılında Anadolu Efes Türkiye’de Pazarlama Uzmanı olarak görev almaya başladı. Uzun yıllar Anadolu Efes Türkiye bünyesinde farklı yönetici görevlerini üstlenen Selda Çelik, en son Nisan 2016 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında Anadolu Efes Türkiye Pazarlama Direktörlüğü’nde Marka Direktörü (Efes Pilsen) olarak görev yaptı.

Selda Çelik, 10 Temmuz 2017 itibariyle Anadolu Isuzu’da pazarlama, kurumsal iletişim ve iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü olarak göreve başladı.