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Anadolu Grubu'ndan yerli otomobil açıklaması

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özilhan, yerli otomobil üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

02 Kasım 2017 Perşembe 17:32
Anadolu Grubu'ndan yerli otomobil açıklaması

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yerli otomobile ilişkin, "Ortak girişim grubunun bir üyesi olmaktan ve Anadolu Grubu’nun 67 yıldır oluşturduğu deneyimi bu projede Türkiye’nin hizmetine sunmaktan mutluluk duyacağız." ifadesini kullandı.

Özilhan, Anadolu Grubu'nun da içinde yer aldığı Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'na ilişkin yaptığı açıklamada, ortak girişim grubunun bir üyesi olmaktan ve Anadolu Grubu’nun 67 yıldır oluşturduğu deneyimi bu projede Türkiye’nin hizmetine sunmaktan mutluluk duyacaklarını bildirdi.

Tuncay Özilhan, dünya otomotiv sektöründeki hızlı dönüşüm sürecine Türkiye’nin de bugünün teknolojilerini kullanarak katılması gerektiğini aktararak, özellikle böyle önemli bir projede devletin desteğinin bulunmasının önemli olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 17:32
  1. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özilhan
  2. yerli otomobil
  • MilletMillet1 sa önce
    Helal olsun size Yıllardır bu millete teneke arabaları satıp milleti kazıklayanlar utansın
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