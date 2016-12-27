Anadolu, Darüşşafaka Doğuş'u 78-72 mağlup etti!

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 12. haftanın en önemli mücadelesinde Anadolu, Abdi İpekçi'de Darüşşafaka Doğuş'u (Daçka) 78-72 mağlup etti. Çekişmeli geçen karşılaşmada lacivert-beyazlılar, ilk yarıyı 41-39 önde tamamladı. Savunmaların konuştuğu üçüncü 10 dakika 12-12 geçilirken, son çeyreğe 53-51'lik Efes üstünlüğü ile başlandı. Maçın bitimine 3 dakika kala Efes, skoru 70-65'e getirdi. Bitime son 33 saniyede ise Anderson'un attığı üçlükle Daçka farkı 4'e indirdi. Fakat hata yapmayan Anadolu, 78-72'lik galibiyetle zirvedeki yerini korudu. Ev sahibinde 19 sayı- 5 ribaunt ile oynayan Cedi Osman ise maçın yıldızı oldu.