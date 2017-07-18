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Anadolu Ajansı'ndan açıklama

Birkaç gün önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile, haberi yayınlanmadığı için Anadolu Ajansı’ndan istifa ettiğini belirten kişi Anadolu Ajansı personeli değildir.

18 Temmuz 2017 Salı 19:05
Anadolu Ajansı'ndan açıklama

Birkaç gün önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile haberi yayınlanmadığı için Anadolu Ajansı’ndan istifa ettiğini belirten kişi Anadolu Ajansı personeli değildir. 

Anadolu Ajansı'na dışarıdan haber satan yüzlerce kişi vardır. Bu kişilerden birisi olan şahsın, olayın tüm taraflarının görüşünü almadan hazırladığı, yani haberin temel unsurlarından yoksun metni, editoryal değerlendirme neticesinde satın alınmaya uygun görülmemiştir. 

Personelimiz olmayan bir şahsın kurumumuzdan istifa ettiğini açıklaması da tabii olarak hiçbir anlam ve doğruluk içermemekte; ayrıca basın meslek ilkelerine aykırı şekilde kamuoyunu yanıltmaktadır.

Olayın aslı araştırılmadan yapılan açıklamaların ve eleştirilerin ciddiyetten uzak olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:05
  1. Anadolu Ajansı
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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