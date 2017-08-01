Ana kız kraliçe yetiştiriyor

TEMA Vakfı öncülüğünde Kafkas Irkı Ana Arı Üretimi Projesi’ne 2000 yılında başvurduğu kursu başarıyla tamamlayarak 2001’den itibaren ana arı yetiştiriciliği yaptığını anlatan 48 yaşındaki Melahat Gülbin, "Daha önce hayvancılık yapıyordum. Eşim mevsimlik işçi, gelirimiz çok fazla olmuyordu. Arıcılıkla uğraştığımdan beri kazancım arttı” ifadelerini kullandı.

Arıların bakımlarıyla her gün ilgilendiğini ifade eden Gülbin, "Ana arı yetiştirmek için günlük larva transferi yapıyoruz. Larvadan sonra gözle yumurta atıp atmadığını kontrol ediyoruz. Satışa hazır olan ana arıyı işaretliyoruz. Yeni doğan ana arıyı ayrı işaretliyoruz. İnsan severek yapınca her işten zevk alıyor. Yörede arıcılık ciddi bir gelir kaynağı oldu. Eskiden köy halkı bir araya geldiğinde hayvancılık konuşulurdu, şimdilerde ana arı üretimi konuşuluyor. Türkiye’nin birçok bölgesine, çevre köylere ana arı gönderiyoruz. Saf Kafkas arısı sadece bu bölgede var. Çok değerli arılar, üretilen bal, diğer arıların neredeyse iki katı daha verimli ve kaliteli" şeklinde konuştu.

Üniversite mezunu kızı da arıcı oldu

Üniversiteyi bitirince annesi gibi arıcılık yapmaya karar verdiğini belirten 27 yaşındaki Filiz Gülbin ise şunları söyledi:

"Anneme yardım ederken `Ben de arıcılık yapabilirim diye düşündüm. Yaklaşık iki yıl arıcılık yaptıktan sonra TEMA’nın köyümüzde kurduğu ana arı üretim merkezinde tarımsal laboratuvarında suni tohumlamadan sorumlu olarak çalışıyorum. Laboratuvar ortamında mikroskopla yapay tohumlama yapıyorum. Arıcılık sadece erkeklerin yapabileceği iş olmaktan çıktı. Kadın elinin arıcılığa daha yatkın olduğunu söyleyebilirim. Birçok kadın, annem ve benim gibi aile bütçesine katkı sağlayabilir" diye konuştu.