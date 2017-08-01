Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ana kız kraliçe yetiştiriyor

Artvin’in Borçka ilçesi Camili bölgesinde Melahat Gülbin ve kızı Filiz Gülbin, Gürcistan sınırına 500 metre mesafede Kafkas ırkı kraliçe olarak da anılan ‘ana arı’ yetiştiriyor.

01 Ağustos 2017 Salı 11:02
Ana kız kraliçe yetiştiriyor

TEMA Vakfı öncülüğünde Kafkas Irkı Ana Arı Üretimi Projesi’ne 2000 yılında başvurduğu kursu başarıyla tamamlayarak 2001’den itibaren ana arı yetiştiriciliği yaptığını anlatan 48 yaşındaki Melahat Gülbin, "Daha önce hayvancılık yapıyordum. Eşim mevsimlik işçi, gelirimiz çok fazla olmuyordu. Arıcılıkla uğraştığımdan beri kazancım arttı” ifadelerini kullandı.

Arıların bakımlarıyla her gün ilgilendiğini ifade eden Gülbin, "Ana arı yetiştirmek için günlük larva transferi yapıyoruz. Larvadan sonra gözle yumurta atıp atmadığını kontrol ediyoruz. Satışa hazır olan ana arıyı işaretliyoruz. Yeni doğan ana arıyı ayrı işaretliyoruz. İnsan severek yapınca her işten zevk alıyor. Yörede arıcılık ciddi bir gelir kaynağı oldu. Eskiden köy halkı bir araya geldiğinde hayvancılık konuşulurdu, şimdilerde ana arı üretimi konuşuluyor. Türkiye’nin birçok bölgesine, çevre köylere ana arı gönderiyoruz. Saf Kafkas arısı sadece bu bölgede var. Çok değerli arılar, üretilen bal, diğer arıların neredeyse iki katı daha verimli ve kaliteli" şeklinde konuştu.

Üniversite mezunu kızı da arıcı oldu

Üniversiteyi bitirince annesi gibi arıcılık yapmaya karar verdiğini belirten 27 yaşındaki Filiz Gülbin ise şunları söyledi:

"Anneme yardım ederken `Ben de arıcılık yapabilirim diye düşündüm. Yaklaşık iki yıl arıcılık yaptıktan sonra TEMA’nın köyümüzde kurduğu ana arı üretim merkezinde tarımsal laboratuvarında suni tohumlamadan sorumlu olarak çalışıyorum. Laboratuvar ortamında mikroskopla yapay tohumlama yapıyorum. Arıcılık sadece erkeklerin yapabileceği iş olmaktan çıktı. Kadın elinin arıcılığa daha yatkın olduğunu söyleyebilirim. Birçok kadın, annem ve benim gibi aile bütçesine katkı sağlayabilir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:02
  1. Türkiye
  2. Artvin
  3. Gürcistan
  4. Camili
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı turistleri çekiyor
    1. Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı..
    2. Babadan oğula kerestecilik
    3. Yabancı öğrencilerden vefa örneği
    4. Flaş gelişme: AK Parti müdahil olacak!
    5. Sungurlu’da trafik kazaları: 4 yaralı
    6. Büyükşehir Bozdoğan’ın yollarını..
    7. Madde aldığı iddia edilen dayı,..
    8. Sahte polislere rekor tutuklama
    9. Posof’ta çoban bulamıyorlar
    10. Büyükşehir’den spora bir tesis daha
    11. Yol çalışması sırasında tarihi tüfek..
    12. Türkiye'den AB ülkelerini çıldırtan..
    13. İTO Temmuz ayı enflasyon rakamlarını..
    14. Diyarbakır'dan acı haber: 2 şehit
    15. Hakan Fidan'a istifa çağrısı!
    16. ''Süresiz Yoksulluk Nafakası'' TBMM..
    17. Başkan Özkök: Bu yıl kurbanlıkta..
    18. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı
    19. Dünyanın en zengini Putin! Tam 200..
    20. Şehit ve gazi ailelerinden Vali..
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası