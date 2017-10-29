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Ampute futbolda kupa Osmanlı'nın

Osmanlı Engelliler Spor Kulübü, Ampute Futbol Türkiye Kupası finalinde Yeditepe Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

29 Ekim 2017 Pazar 21:00
Ampute futbolda kupa Osmanlı'nın

Osmanlı Engelliler Spor Kulübü, Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi'ndeki dış sahada yapılan Ampute Futbol Türkiye Kupası final maçında, Yeditepe Engelliler Spor Kulübü'ne 3-0 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Osmanlı Engelliler Spor Kulübü'ne kupasını, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk verdi.

Kupada üçüncülük maçında ise TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 21:00
  1. Yeditepe Engelliler Spor Kulübü
  2. Osmanlı Engelliler Spor Kulübü
  3. ampute futbol
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