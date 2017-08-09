Ampute futbol takımı kadrosunu güçlendiriyor

Ampute Futbol Süper Lig’inde ilimizi temsil eden Şahinbey Belediye Gençlik ve spor Ampute Futbol Takımımız, Osmanlı Engelliler Spor Kulübünden orta saha oyuncusu Rahmi Özcan’ı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Ampute Futbol Takımı, orta saha mevkiine yaptığı transferle kadrosunu güçlendirdi. Kulüp Başkanı Cuma Güzel’in odasında yapılan imza törenine teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Cuma Güzel, Osmanlıspor’dan Rahmi Özcan‘ın transferiyle kadrolarını daha da güçlendirdiklerini belirterek, “Önümüzdeki sezon hedeflerimizi yüksek tutuyoruz. Bu nedenle kadromuzu güçlendirmek için yönetimiz ile birlikte transfer çalışmalarımıza başladık. Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımıza Rahmi Özcan’ı transfer ettik. Rahmi takımımıza güç katacaktır. İki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.