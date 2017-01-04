Amiral Kuznetsov ülkesine geri mi dönecek?

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Rus uçak gemisi Amiral Kuznetsov ve nükleer füze taşıyıcı, Büyük Petro gemilerinin Ocak ayında Akdeniz'deki Suriye kıyılarında ayrılarak Rusya'nın Kuzey Filosu olan Severomorsk ana üssü geri dönebileceği bildirildi.

İnterfax haber ajansının yakın zamanda gemilerin geridöneceğini açıklamasının ardından Rosbalt haber ajansı ise Rus askeri gemilerinin 9 Şubatta Severomorska döneceğinin Aralık ayında haber verildiğini hatırlattı.

Şu anda Akdeniz'de Rusya’nın nükleer füze kruvazörü Büyük Petro başta olmak üzere Amiral Kuznetsov, büyük anti-denizaltı gemisi Severomorsk, Koramiral Kulakov ve Amiral Grigoroviç askeri gemileri bulunuyor.

29 Aralık tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte toplantı yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Suriye'de ateşkes ilanın Rus birliklerinin azaltılması için fırsatlar yarattığını söylemiş ve Putin bu öneriyi kabul etmişti.