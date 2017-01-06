Amiral Kuznetsov Suriye'den ayrılıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki askeri kuvvetini azaltmaya başladığını ilan etti.

Amiral Kuznetsov Suriye'den ayrılıyor
Eklenme: 06 Ocak 2017, 12:08
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suriye'deki askeri güçlerini azaltmaya başladıklarını belirtti.

Rusya'ya geri dönecek ilk grup arasında ülkenin tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov ve personelinin de yer alacağını belirtildi.

 
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