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Aminu: Galatasaray'da oynamayı kim istemez

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Osmanlıspor'un forveti Umar Aminu, teklif gelmesi durumunda sarı-kırmızılı takımda oynamak isteyeceğini vurguladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:04
Aminu: Galatasaray'da oynamayı kim istemez

Gomis-Eren ikilisine alternatif bakan Galatasaray'ın radarına Osmanlıspor'dan Umar Aminu takıldı. 

İki kanatta ve forvette görev yapabilen Aminu için kulübü 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. 

Sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferini gündemine getirdiği 22 yaşındaki Nijeryalı yıldız konuştu. Aminu, "Transfer iddialarını ben de duydum ama resmi bir gelişme yok. Elbette teklif gelirse değerlendiririm. Galatasaray gibi büyük bir kulübe hiçbir futbolcu 'Hayır' demez. Kendime güveniyorum ve potansiyelimi biliyorum. Eski takım arkadaşım Ndiaye gibi bir gelişim gösterebilirim. Büyük takımda oynamaya hazırım" dedi.

AMINU'NUN OYUN STİLİ

Adam geçmeyi sever. Kanattan içeri sıkça girer. Faul sayısı fazladır. Top çalmayı sever. Top kaybı fazla.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 11:04
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