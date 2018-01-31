Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Amigo Saddam'ı kimin öldürdüğü ortaya çıktı

Tekirdağspor'un uzun yıllar amigoluğunu yapan ve 'Saddam' lakabıyla tanınan Ertan Tekdemir (42), iddiaya göre birlikte yaşadığı kız arkadaşı Deniz Kuras (28) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

31 Ocak 2018 Çarşamba 10:12
'Amigo Saddam'ı kimin öldürdüğü ortaya çıktı

Olay, gece saatlerinde, Yüzüncü Yıl Mahallesi Nejat Tümer Sokak'ta bulunan Malkoçlar Sitesi'nde meydana geldi. Yıllardır Tekirdağspor'un tribün liderliğini yapan Ertan Tekdemir, beraber yaşadığı kız arkadaşı Deniz Kuras ile arkadaşlarının evinde, uyumak için odaya geçti. Çift, henüz bilinmeyen bir nedenle odada tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, iddiaya göre Kuras, eline geçirdiği bıçağı rasgele sallamaya başladı. Tekdemir boynuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Ertan Tekdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay sonrası Deniz Kuras'ı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuras, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 10:12
  1. Yüzüncü Yıl Mahallesi Nejat Tümer Sokak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaderin böylesi... Kaçtığı bomba 6 yıl sonra onu buldu
    1. Kaderin böylesi... Kaçtığı bomba 6 yıl..
    2. Havuç neden yasak olsun ki..
    3. ABD'den İsrail'e büyük darbe!
    4. Ülke 6.2 ile sarsıldı
    5. Reform paketi Meclis’te
    6. Reyhanlı'ya 2 roket daha düştü
    7. Savunma sanayii Ar-Ge ile şaha kalktı
    8. HDP'nin yeni eş genel başkanları onlar..
    9. Türkiye kapitalizmi de vurmaya..
    10. TÜİK kritik veriyi açıkladı! Yüzde 10..
    11. MB, enflasyon hedefini 7.9’a yükseltti
    12. 'Amigo Saddam'ı kimin öldürdüğü ortaya..
    13. TSK'dan Afrin açıklaması: 712 terörist..
    14. Çanakkale Boğazı gemi trafiğine..
    15. Asya-Pasifik’ten iş adamları geliyor
    16. Tambu’yu indir Mercedes’i kap
    17. Sürpriz yumurtadan çıkan oyuncağı..
    18. Sakarya’nın gündemi otomotiv
    19. Siemens'ten tedarikçilerine müjdeli..
    20. Tabut lazım! 20’li gruplar halinde..
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı