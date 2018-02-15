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Amerika'yı sarsan katliam! Lisede 17 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı

Florida'da bir eski öğrenci, gaz maskesi takıp uzun namlulu silahını alarak geldiği okulda dehşet saçtı. Ülkede yılbaşından bu yana gerçekleşen on sekizinci okul saldırısında en az 17 can kaybı var. 19 yaşındaki saldırgan olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra yakalandığı açıklandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 08:43
Amerika'yı sarsan katliam! Lisede 17 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı

Sık sık okullarda saldırı gerçekleşen ABD'de bu kez güneydeki Florida'da bir lisede katliam gerçekleşti.

Parkland kentindeki Stoneman Douglas isimli liseye gelen eski öğrenci Nicolas Cruz, uzun namlulu silahını ateşledi.

Anında dünyada son dakika olan ve televizyonların canlı yayına geçtiği olayda, gaz maskesi takan 19 yaşındaki saldırgan 17 kişiyi öldürdü.

Polis okul dışında üç, içeride ise 12 kişinin öldüğünü açıkladı. İki kurban hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan 14'ü ise hastanelere taşındı.

Katliam, ülkede bu yılın başından beri gerçekleşen on sekizinci saldırı olarak kayıtlara geçti.

Okulda panik

Televizyonların canlı yayında ekrana getirdiği görüntülerde, onlarca öğrencinin panik halinde okuldan dışarıya kaçtığı görüldü.

Saldırının duyulmasıyla polis alarma geçti, okul çevresindeki tüm yollar kapatıldı. FBI'ın da müdahil olduğu olayda onlarca öğrenci okuldan güvenli bir şekilde tek sıra halinde tahliye edildi.

Dakikalar içinde katliam yapıp okuldan kaçan saldırgan, polis tarafından yakalandı.

Bazı öğrenciler kendilerini dolaplara kilitledi

Aynı günün sabahında okulda tatbikat yapıldığı için, bazı öğrencilerin silah sesleri ve yangın alarmını ilk başta yine tatbikat sandığı belirtiliyor.

CBS televizyonuna konuşan bir veli, "Kızım şu an itibariyle bir dolabın içinde kilitli. Konuşmaktan korkuyor. 'Beni arama, çünkü senin sesini kimsenin duymasını istemiyorum' dedim. O yüzden hala dolabın içinde" dedi.

Saldırıdan kurtulan öğrencilerden biri de, "Sınıfımdaydım ve yangın alarmı çaldığında dışarı çıktık. Sonra çocukları kaçarken gördük” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Trump'tan başsağlığı

Ülkede silahlanmayı savunan ABD Başkanı Donald Trump ise, saldırıya tepkisini Twitter'dan gösterdi. Başkan Trump, "Dualarım ve başsağlığı dileklerim Florida'da gerçekleşen korkunç silahlı saldırının kurbanları ve aileleri ile beraber. Hiçbir çocuk, öğretmen ya da başka kimse Amerikan okullarında kendini güvensiz hissetmemeli" diye yazdı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 08:43
  1. ABD

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