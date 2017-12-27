Amerika'ya Türk imzalı Kudüs tokadı

İşte dünyayı ayağa kaldıran karara vurulan Erdoğan damgasının aşamaları:

ABD’nin skandal Kudüs kararı alacağına dair haber 1-2 Aralık’ta alındı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster ile bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın böyle bir niyeti olduğu ve bunu da barış için kullanmayı umduklarını söyleyen McMaster’a ilk tepki işte o anda verildi. Kalın bu skandal kararın büyük bir hata olacağını dünyanın büyük tepkisini çekeceğini belirtti. “Bunu barış sürecinin ilk adımı diye planlıyorsanız barış süreci baştan ölü doğar” diyen Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile istişare sonrası tüm bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

20 AYRI LİDERLE GÖRÜŞME

Erdoğan kriz için yol haritası belirledi, “ABD’nin kararını tanımayacağız. İİT’yi toplantıya çağıracağız ve konuyu BM’ye taşıyacağız” dedi ve 20 liderle görüştü.

PAPA'DAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan’dayken Vatikan’ı aradı ve Papa Franciscus’a Türkiye’nin tepkisini iletti. Papa da kararın büyük bir hata olduğunu belirtince Erdoğan, kendisini İİT Zirvesi’ne davet etti. Papa yoğun programı nedeniyle katılamayacağı ama açıklamalarıyla destek vereceğini iletti. İİT İstanbul Olağanüstü Zirvesi tüm İslam alemini Kudüs için birleştirdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Erdoğan tam destek sözü aldı. Putin “Konu önemli, normalde büyükelçi gönderiyoruz ama bakan yardımcısı göndereceğiz” dedi.

ZİRVE GÜNÜ ABD'YE TELEFON

Aynı gün McMacter ile Kalın arasında bir görüşme gerçekleşti. Aslında Kalın, McMaster’in “Türkiye ve Katar radikal ideolojilerin yeni sponsorları” açıklamasının ardından, haber göndermişti ancak konu zirveye gelince Kalın şu cevabı verdi: Ne bekliyordunuz? Çok güçlü bir karar çıktı, Kudüs herkesi birleştirdi.

BMGK oylaması öncesi Ankara 14’e 1 çıkacağını öngörmüştü. Ankara, gereken zeminin oluştuğunu düşünerek Erdoğan’ın talimatıyla sürecin düğmesine basıldı. Trump karardan önce Ürdün ve Suudi Arabistan’ı aradı. Kral Selman’ın, Trump’a “Yanlış bir karar olur” dediği biliniyordu. Erdoğan ile görüşen Kral Selman “Bu konuda esneklik yapmayacağız“ dedi. BM’de oylamanın olacağı gün ABD’nin tek tek ülkeleri tehdit ettiği haberi Ankara’nın “150 evet” çıkar beklentisini bir kez daha masaya yatırmasına neden oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara’ya şu telefonu açtı: Üçte iki çoğunluğu alıyoruz!

İŞTE YENİYOL HARİTASI

- Birinci hedef ‘Filistin’i ve Doğu Kudüs başkentidir’i tanıyan ülke sayısını artırmak.

- Haremi Şerif’in statüsünün korunması çabalarını yoğunlaştırmak.

- Kudüs ve halkının ekonomik açıdan güçlenmesi ve desteklenmesi. İslam Kalkınma Bankası’nın fonlarını Kudüs’e yoğunlaştırmak ve bu konuda Ürdün ile diplomasi trafiği yönetmek.

Akşam