Amerika'ya şok! Bir askeri daha öldürüldü
Afganistan'ın doğusunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin öldüğü açıklandı.17 Ağustos 2017 Perşembe 10:33
Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, DEAŞ'a karşı Afgan güvenlik güçleriyle ülkenin doğusunda düzenlenen operasyonda bir ABD askerinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Açıklamada, operasyon sırasında yaralanan ABD ve Afgan askerlerinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, ABD askerinin Nangarhar'ın Açin ilçesindeki operasyonda yaşamını yitirdiğini söyledi.