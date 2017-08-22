Amerika'ya sert tehdit: Orası size mezar olacak

Sözcü, Trump'ın ülkeye daha çok askeri birlik yollama kararının ardından yaptığı açıklamada, Afganistan'ın ABD için bir ‘mezarlığa' dönüşeceğini savundu.

ABD'nin ülkeyi terk etme stratejisini daha iyi düşünmesi gerektiğini belirten Mücahid, aksi takdirde Taliban'ın ‘daha yüksek bir moralle cihada devam edeceğini' vurguladı.

TILLERSON: TALİBAN ASKERİ ZAFER ELDE EDEMEYECEK

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Taliban'ın Afganistan'da askeri bir zafer elde edemeyeceğini söylemiş, fakat müzakerelerle hukuki bir statü alabileceğini belirtmişti.

Trump, ülkesinin 16 yıldır savaşta bulunduğu Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesinin 'öngörülebilir ve kabul edilemez' sonuçlarını önlemek için mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini söylemişti.

Öte yandan Trump, askeri faaliyeti planları ve ülkeye ne kadar birlik gönderecekleri hakkında konuşmayacaklarını belirtmişti.