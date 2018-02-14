Amerika'ya rest! 'Burayı terk edin!'
Hamaney'in Başdanışmanı Ali Akbar Velayati, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının meşru olduğunu, Şam'ın davetine dayandığını ve ABD kuvvetlerini ülkeyi terk etmeye çağırdığını açıkladı.14 Şubat 2018 Çarşamba 15:04
İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Akbar Velayati, İran'ınSuriye'den çekilmesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a tepki olarak şunları söyledi: "İran'ın Suriye'deki askeri varlığı Suriye hükümetinin daveti üzerinedir."
Velayati, "Suriye hükümetinin izni olmaksızın orada bulunanlar Suriye'yi terk etmelidir" ifadelerini kullandı.
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