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Amerika'ya rest! 'Burayı terk edin!'

Hamaney'in Başdanışmanı Ali Akbar Velayati, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının meşru olduğunu, Şam'ın davetine dayandığını ve ABD kuvvetlerini ülkeyi terk etmeye çağırdığını açıkladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:04
Amerika'ya rest! 'Burayı terk edin!'

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Akbar Velayati, İran'ınSuriye'den çekilmesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a tepki olarak şunları söyledi: "İran'ın Suriye'deki askeri varlığı Suriye hükümetinin daveti üzerinedir."

Velayati, "Suriye hükümetinin izni olmaksızın orada bulunanlar Suriye'yi terk etmelidir" ifadelerini kullandı.
 
 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 15:04
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