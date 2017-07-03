Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’

Kore İşçi Partisi'nin resmi gazetesi Rodong Simmun'da Kore Halk Ordusu Stratejik Birlikleri Günü dolayısıyla bir makale yayınlandı. Yazıda stratejik birliklerin geliştirilen füzelerle yerkürenin her noktasındaki hedefleri vurabileceği belirtildi.

'BU FÜZELERİ ENGELLEMEK MÜMKÜN DEĞİL'

"Yüz atımın yüzü de başarılı olacak. Zira bu füzeleri hızlı mobil atım mekanizmalarıyla engellemek mümkün değil" ifadelerine yer verilen makalede, son dönemde denenen orta menzilli Hwasong-12 ve Pukguksong-2 füzelerinin belirlenen hedefleri başarıyla imha ettiğini de vurguladı.

BM, nükleer silah geliştirme programına sahip Pyongyang yönetimine balistik füze teknolojisi geliştirmeyi ve kullanmayı yasaklamıştı. Pyongyang yönetimi ise yasağa ve uygulanan yaptırımlara karşın füze denemelerini sürdürüyor.

Kuzey Kore'de Sovyetler Birliği döneminden kalma çok sayıda kısa menzilli Scud füzesi bulunduğu sanılıyor.