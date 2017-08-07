Amerika'ya FETÖ uyarısı: Böylesini görmedik

Hall, ''FETÖ genişleyen ve esnek bir yapıya sahip. Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de siyasete sızmayı başardılar! Bazı eyaletlerde kanun koyucular örgüte çalışıyor" dedi.

ABD’deki en yaygın sözleşmeli (charter) okullarındaki yolsuzlukları anlatan 'Killing Ed' (Eğitimi Öldürmek) başlıklı belgeselin yönetmeni Amerikalı bağımsız film yapımcısı Mark S. Hall, FETÖ gerçeği ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Yönetmen Hall, belgeselinde tüm Amerikan basınında haber olan, birçok farklı dile çevrilen ve FETÖ’nün ABD'deki okullarındaki yolsuzluklar, fiziksel şiddet, tehditler, dolandırıcılık ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarını 'iç etme' gibi işlenen suçları tüm delilleriyle ortaya koydu. Yayınlanmasının ardından çok sayıda okuluna FBI’ın baskın yaptığı FETÖ’nün mağdurları da hayatlarının nasıl karardığını belgeselde anlatarak ülkede şok etkisi yarattı.

DAHA ÖNCE BÖYLESİNİ GÖRMEDİK

Büyük ses getiren belgeseli yapımcısı Hall, FETÖ'nün yerel yöneticilere verilen rüşvet, çevre yasalarını ihlal eden bina inşaları ve yollarına çıkanları fiziksel olarak tehdit etmeye varan baskıya kadar klasik bir mafya örgütlenmesine benzeterek ''Gülen’in dini kimliği etrafında örgütlenmiş durumdalar ve böylesine bir örgüt oluşumu ile ABD'de daha önce karşılaştığımızı düşünmüyorum'' şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ SONRASI 8 YENİ OKUL

Hall,15 Temmuz'un ardından FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini de dile getirerek, kendi eyaleti olan Texas'ta darbe girişiminden bu yana 8 yeni Harmony sözleşmeli okulu açtıklarını açıkladı. Hall, kaçak FETÖ'cülerin ABD'ye öğretmen olarak getirilmeye devam edildiğinin altını çizdi ve suç duyurusu gibi açıklamada bulundu.

GENİŞLEYEN ESNEK BİR YAPI

FETÖ’nün nasıl yayıldığını belgeselinde anlatan Hall, hücre yapılanmasına da dikkat çekti. FETÖ'nün sürekli genişleyen ve çok esnek bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Hall ''Amerikalılar örgütün işte bu çok tehlikeli özelliklerinin farkına varmalılar'' diyerek uyarıda bulundu.

ÖRGÜT LEHİNE KANUN YAPILIYOR

FETÖ’nün, Türkiye’de olduğu gibi ABD’de de siyasi sitemin içine başarıyla sızmaya başladığını hatta bazı eyaletlerde kanun koyucuların FETÖ adına çalışarak onların da yararına olacak şekilde kanunlar çıkardıkları gibi şok edici tespitleri de gündeme getiren Hall, yetkililerin bir an önce önlem almadığı taktirde bu yapının ülkenin güvenliğini tehdit edebileceğine dikkat çekti.