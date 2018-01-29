Amerika'ya 5 mağlubiyet yaşattık

Suriye’deki huzursuzluğu bitirmede ABD’nin samimi ise Türkiye ile hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Tanrıverdi, “Ama Irak’ı işgalinden bu yana böyle yapmadı. Türkiye 2015’ten bu yana ABD’ye 5 mağlubiyet yaşattı” dedi.

Türkiye’nin duruşunun ABD’de iktidarı değiştirdiğini belirten Tanrıverdi, şu uyarıda bulundu: “Terör örgütleri ile irtibatlı olmak, uluslararası hukukta savaş suçudur. Eğer buna devam ederse, ABD’nin çöküşü olur."

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Yeni Şafak’a önemli açıklamalarda bulundu. Hava ve arazi şartları iyi olsa operasyonun daha hızlı ilerleyebileceğini ifade eden Tanrıverdi, harekat tamamlandığında Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi Suriyelilerin yine kendi topraklarına dönerek huzurla yaşayacaklarını söyledi.

ABD, TÜRKİYE İLE HAREKET ETMELİ

ABD’nin bölgede huzursuzluğu bitirmek istiyorsa Türkiye ile hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Tanrıverdi, “Ama Amerika, Irak’ı işgalinden bu yana böyle yapmadı” dedi. ABD’nin Türkiye’deki 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce siyasi istikrarın bozulması için yürütülen propagandaya destek verdiğini belirten Tanrıverdi, şunları söyledi: “7 Haziran koalisyon durumu ortaya çıktı. Halkın ferasetiyle 5 ay sonra siyasi istikrar sağlandı. Bu ABD’nın birinci mağlubiyetidir.”

DARBE GİRİŞİMİ 20 SAATTE BASTIRILDI

“Arkasından çukur eylemleri başladı, bunu da destekledi. Türkiye bu sıkıntıyı da 6 ayda çözdü. O bölgelerde huzur ve sükûn sağlandı. Bu da Amerika’nın 2. mağlubiyeti oldu. Türkiye TSK içinde ne kadar FETÖ mensubu var, onu tespit edip tasfiyesi için adımlar atmaya hazırlanırken 15 Temmuz darbe girişimi oldu. 20 saat içinde bu da bastırıldı. ABD’nin 3. mağlubiyeti oldu.”

CERABLUS VE IRAK PLANI TUTMADI

“15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ardından, Fırat Kalkanı Operasyonu’ndan birkaç gün önce Amerika, Cerablus’u DEAŞ’tan boşaltıp PYD’ye teslim edecekti. Türkiye durumu fark edip askeri kuvvetini soktu ve bunun önüne geçti. Bu da ABD’nin 4. mağlubiyeti oldu. Amerika, Irak’ta Türk üslerini kaldırmak için harekete geçti ama bu da önlendi. ABD 5. mağlubiyetini tattı.”

DURUŞUMUZ, ABD’DE İKTİDARI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye’nin kararlılık ve başarısının, seçimlerde ABD Başkanı’nı değiştirdiğini söyleyen Tanrıverdi, şöyle konuştu: “Eğer örgütlerle politikalarını sürdürürse, bu ABD’nin çöküşü olur. Örgütlerden vazgeçerse, ABD o zaman bizim müttefikimiz olur, aksi halde mümkün değil.” Tanrıverdi, terör örgütleri ile irtibatlı olmanın uluslararası hukukta savaş suçu osayıldığının da altını çizdi.

SÖZ YERİNE İCRAAT GÖRMEK İSTİYORUZ

“Siyaset konuşarak meseleler çözülmüyorsa, o zaman güç kullanmak gerekir” diyen Tanrıverdi, sözlerini şöyle tamamladı: “Örgütlerin sonları, devletlerin iki dudakları arasında. Türkiye kararlı, operasyonlara devam edecek. ABD ile konuştuk, konuştuk, uyardık, daha sonra askeri operasyona başladık. Bizi artık sözden ziyade icraat etkiliyor.”

Zeytin Dalı dünya ve BM'ye örnek

"Operasyon sınırlı tutulsun" çağrılarına değinen Adnan Tanrıverdi, “Şimdilik Afrin ile sınırlı, yarın Münbiç ile sınırlı olacak. Harekâtımız teröristler bertaraf edilip insanların güven içinde yaşayacak ortam oluşana kadar sürecek” dedi. Türkiye’nin sadece kendine tehdit oluşturan örgütleri temizlemekle kalmadığını, o bölgede huzur ve güveni de tesis ettiğini söyleyen Tanrıverdi, “Fırat Kalkanı bölgesinde barış ortamı sağlandı. Aynı şekilde bura da öyle olacak. Zeytin Dalı dünyaya, BM’ye örnek bir operasyon olacak” diye konuştu.

Savunma 2023’temillileşecek

Savunma sanayiinde Türkiye’nin, geçmiş tarihini göz önünde bulundurarak İslam ülkeleri ile hareket edecek bir sistem kurması gerektiğinin altını çizen Tanrıverdi, “Türkiye bunun öncülüğünü de yapabilir. Bu coğrafyayı da düşünerek savunma sanayiini millîleştirmesi lazım. Bunun için büyük gayretleri var. 2023 yılında isteyene malzeme verebilecek bir savunma sanayiine sahip olacak” diye konuştu.

Güvenlik riskleri azalacak

Tankların modernizasyonu kapsamında, Fırat Kalkanı Harekatı’nda edinilen tecrübeler ışığında güvenlik risklerini azaltacak alt sistemlerin tanklara entegrasyonu planlanıyor. Bunlardan bazıları; zırhlarının güçlendirilmesi, aktif koruma, yeni nesil silah, lazer uyarı, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri olarak sıralanıyor.

BAŞKALARI BİZE BAĞIMLI OLMALI

Türkiye’de, savunma sanayiindeki seferberliğin sürdüğünü dile getiren Tanrıverdi, “Başkasının silahı ile başkasına kafa tutamazsın. ‘Bağımsızım’ diyorsak, savunma sanayiinde bağımsız olmamız gerek. En azından başkaları size bağımlı olacak. Uçak ve tank motoru konusunda zamana ihtiyacımız var ama diğer her şeyi yapacak güçteyiz” dedi.

ABD Münbiç’ten çıkmalı

Rusya’nın, bölgedeki terör gruplarının Türkiye’ye tehdit oluşturduğunu gördüğünü kaydeden Adnan Tanrıverdi, “Rusya hakkı teslim etti diyebiliriz, ABD de teslim etsin. Burnumuzun dibinde silahlı örgüt kurup destekleyemeyeceğini bilmesi lazım” dedi. Terör örgütü ile irtibatlı olmanın uluslararası hukukta savaş suçu olduğunu hatırlatan Tanrıverdi, ABD’nin Münbiç’ten çekileceğini söyledi.

TSK ARTIK DAHA GÜÇLÜ

“Terör tehdidi sınırlarımızdan girsin, o zaman müdahale edelim dönemi bitti” ifadelerini kullanan Tanrıverdi; TSK’da, FETÖ'cülerin ayıklandığının altını çizerek şunları söyledi: “O yapı temizlendikten sonra silahlı kuvvetlerimiz zayıflamadı, bilakis daha da kuvvetlendi.”