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'Amerika'nın yaptırım kararı isyancıları cesaretlendiriyor'

ABD'nin Sudan'a yönelik yaptırımlarının süresini uzatmasına tepki geldi. Sudan'da iktidarda bulunan Ulusal Kongre Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmud yaptığı açıklamada, "ABD'nin yaptırımları kaldırmak için verdiği süreyi 3 ay daha uzatma kararı, isyancıları cesaretlendiriyor" dedi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 12:05
'Amerika'nın yaptırım kararı isyancıları cesaretlendiriyor'

Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi, ABD'nin Sudan'a uyguladığı yaptırımları nihai olarak kaldırmak için verdiği süreyi 3 ay daha uzatma kararının, "isyancıları cesaretlendirdiğini" belirtti.

Partinin Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Hamid Mahmud, yaptığı açıklamada, ABD ile karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde dengeli ilişkiler kurmayı istediklerini söyledi.

Art arda gelen ABD yönetimlerinin, bu samimi arzuyu "görmezden geldiğini" savunan Mahmud, "ABD'nin Sudan'a uyguladığı yaptırımları kaldırmak için verdiği süreyi 3 ay daha uzatma kararı isyancıları, ülkenin güvenliğini hedef almaya devam etmesi konusunda cesaretlendiriyor." dedi.

Mahmud, 20 yıldan bu yana Sudan halkına en ağır yaptırımların uygulandığına, sağlık ve eğitim gibi hayati alanlardaki haklarının çiğnendiğine dikkati çekerek, yaptırımları kaldırma kararının ertelenmesinden kaynaklı, ülkenin istikrarını sarsacak siyasi, güvenlik ve ekonomik sonuçlardan ABD yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

ABD yönetimi, 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Beyaz Saray'dan 13 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yayımladığı kararnameyle, Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması talimatı verdiği belirtilmişti. Açıklamada, söz konusu başkanlık kararının uygulanmasının, "Sudan'ın insan hakları ve terörle mücadele konularındaki performansını sürdürmesini teşvik" amacıyla 6 ay sonrasına ertelendiği kaydedilmişti.

ABD yönetimi, 6 aylık sürenin sonunda dün Sudan'a yönelik yaptırımların nihai olarak kaldırılmasını 3 ay daha ertelediğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 12:05
  1. Saray
  2. Sudan
  3. Barack Obama
  4. Obama
  5. Bill Clinton
  6. Beyaz Saray
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