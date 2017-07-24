Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika'nın verdiği silahlar PKK sığınaklarından çıktı

ABD’nin terör örgütü YPG’ye verdiği silahlar PKK inlerinden çıkıyor. Bulunan silahların seri numaralarının kırmızı ve beyaz yağlı boya ile boyanarak, kapatıldığı tespit edildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:59
Amerika'nın verdiği silahlar PKK sığınaklarından çıktı

ABD'nin ve Almanya'nın Suriye'de DEAŞ'la mücadele adı altında PKK-PYD'yi ağır silahlarla donatmasına tepkiler sürerken, bu silahların bir kısmının Suriye'den Irak'a, buradan da Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı. Silah yardımının ortaya çıkması ve Türkiye'nin tepkisi üzerine açıklama yapan ABD askeri makamları, "Kaygılarınızı anlıyoruz, silahlar kayıt altında ve Rakka operasyonu sonrası geri alınacak" demişti.

HEPSİ YPG'YE VERİLEN SİLAHLAR

Son dönemde Siirt, Şırnak, Hakkâri, Mardin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlere ait mühimmat depoları ve cephaneliklerde 2 bin 275 adet değişik çap ve markalarda silah ele geçirildi. Bu silahlar arasında 18 adet AT-4 yeni nesil tanksavar füzesiyle, 5 adet geri tepmesiz top ele geçirildi. Uzmanlarca yapılan incelemede, ele geçen füzelerin tamamının ABD'nin YPG'ye gönderdiği bin adet zırh delici özelliğe sahip AT-4 olduğu tespit edildi. Sığınaklarda veya öldürülen teröristlerin üzerinde ele geçen füzelerin seri numaralarının kırmızı veya beyaz renkli yağlı boya ile boyanarak silindiği belirlendi.

JANDARMA RAPORLADI

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal İnceleme Daire Başkanlığı'nca hazırlanan raporda füzelerin özelliklerine de yer verildi. 6 kilo 700 gram ağırlığında, 102 santim uzunluğundaki füzelerin bazı serilerinin ABD ve İsveç ortak menşeli olarak üretildiği kaydedildi. İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre, ABD tarafından şu ana kadar PYD'nin silahlı kolu YPG'ye bin adet AT-4 tanksavar füzelerinin yanı sıra, 3 bin adet omuzdan ateşlemeli RPG-7 tanksavar silahı, 3 bin 800 Doçka hava savunma silahı, 7 bin 500 Biksi ağır makineli tüfek, 350 adet SPG-9 yeni nesil geri tepmesiz top, 120 adet 60'lık havan 75 adet 82'lik havan, 450 adet gece görüş gözlüğü ve lazerli nokta işaretleyici gönderildiği belirlendi. PKK'lı teröristlerde üzerinde ele geçen bu füzelerin Pentagonun demirbaş listesindeki silahlarla aynı çap ve cinste olduğu belirlendi.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:59
  1. pkk sığınakları
  2. pkk
  3. abdnin verdiği silahlar
  4. YPG
  5. son dakika
  6. son dakika ABD
  7. Irak
  8. Siirt
  9. İsveç
  10. Rakka
  11. Sabah
  12. Mardin
  13. şırnak
  14. Suriye
  15. Almanya
  16. Jandarma
  17. Diyarbakır
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse ödemeyin!
    1. Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse..
    2. Gülen Enes Kanter için seferberlik..
    3. Altın yükselişi devam ediyor
    4. Fenerbahçe'den Sow'a zorunlu dönüş
    5. Dünyaya makarnayı Türkiye yediriyor
    6. Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi..
    7. İsrailli bakandan küstah açıklama!
    8. Lens'te yeni gelişme! Teklif deşifre..
    9. Gündeme bomba gibi düşen görüşme!
    10. Bahçeli spor yaparken böyle görüntülendi
    11. 1 yılı geçtiyse ödemeyin
    12. Çok kaza yapan sürücüler dikkat!..
    13. Filistinliler maketten yaptıkları..
    14. Bilecik'te feci kazada 3 kişi can verdi
    15. Bitlis'te 1 terörist teslim oldu
    16. Protokol kavgasının ardından..
    17. Kahramanın habercisi 15 Temmuz'u..
    18. Dolar düşüşle haftaya başladı
    19. Ndiaye için G.Saray'ı şoke eden yanıt
    20. Geçtiğimiz hafta vurmuşlardı! Çin'den..
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!