Amerika'nın Türkiye'ye karşı 4 büyük yalanı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ve onun perde arkasına ilişkin haber7.com'a özel açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsülere vurarak "inlerine gireceğiz" diye haykırdığında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dışarıdaki ve içerideki işbirlikçilerinin, bu işin lafta kalacağını zannettiklerini söyleyen Başbuğ, Türkiye düşmanlarının, güçlü ve istikrarlı iktidarın karşısında çaresiz kalarak yavaş yavaş teslim olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimindeki iktidar, devlet içindeki kokuşmuş "Pislik"leri temizlemesinin ardından teker teker şer odaklarının üzerine giderek inlerine girdiğini, sıranın ise Afrin'e geldiğini kaydeden Başbuğ, Türkiye'nin kararlı tavrı ve duruşu karşısında ABD'nin serseme döndüğünü savundu.

ABD APTALCA NUMARALAR PEŞİNDE

"Amerika arka arka yediği öldürücü yumrukların sersemliğiyle arka arkaya büyük hatalar yapmaya başladı. Hep sahada kaybeden ve bu kaybı algı operasyonlarıyla masada telafi etmeye çalışan Amerika yine bildik, aptalca ve insan aklıyla alay eden numaralar peşinde." değerlendirmesiyle ABD'nin, Türkiye'nin haklı davası karşısında yeni numara ve oyunlar peşinde olduğunu hatırlatan Başbuğ, ABD'nin masa başı oyunlarda son günlerde şu başlıkları ısrarla işlediğini dile getirdi:

"- DEAŞ hala yaşıyor ve Türkiye’nin Afrin’e yaptığı operasyon DEAŞ’la yapılan mücadeleye zarar veriyor. Bu gelişme DEAŞ’ı yeniden hortlatabilir.

- Türkiyenin yaptığı müdahalede siviller ölüyor!

- Türkiye Afrin operasyonu PKK/PYD’ye değil Kürtlere karşı yapılan bir operasyon!

- Türkiye Afrin’e işgal maksatlı operasyon yapıyor."



Başbuğ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar DEAŞ da ABD'nin kurduğu taşeron terör örgütlerinden biri olsa da sanki bu örgüt 'kendi başına münferit bir terör örgütüymüş gibi' mücadele edildi ve bu mücadele sonucunda DEAŞ’ın bittiği yedi düvel tarafından kabul edildi. Şimdi ABD tüm bunları yok sayıyor ve çaresizlikten devekuşu misali kafayı kuma gömmüş DEAŞ masalını yeniden hortlatmaya ve bu yolla Türkiye karşıtı bir cephe oluşturmaya ve yalnızlığını kırmaya çalışıyor."

TÜRKİYE, SURİYE'DE İŞGALCİ OLSA ÖSO'YU EĞİTİR Mİ?

Türkiye'nin hiç bir şekilde Suriye'de işgalci devlet konumunda olmadığın özellikle dikkat çeken Başbuğ, eğer devletin öyle bir düşüncesi olsaydı aylar önce gerçekleştirilen Fırat Kalkanı operasyonunda bu niyetini belli edeceğini ileri sürdü.

"İşgalci bir devlet veya millet olsak neden ÖSO'yu eğitip donatalım? Mehmetçiği Türk bayraklarıyla Suriye'de karşılayan o bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimiz değil mi? Eğer işgalci olsak Kürt kardeşlerimizi bizi böyle karşılar mıydı?" sorularını yönelten emekli Albay Başbuğ, 5 şehit verdiğimiz tank saldırısında bazı grupların Türkiye ile Rusya arasında sorun çıkartmaya çalıştığını iddia etti.

TERÖRÜN KAYNAĞI ABD'DİR

Başbuğ, "Tüm bunlardan daha sinsi olanı Türkiye Rusya yakınlaşmasını engellemek için yapılmaya çalışılan Ali Cengiz oyunları. 5 şehit verdiğimiz saldırıda tankımızın Rus yapımı silahla vurulduğu haberlerini bazı yayın organları özellikle kullandı. Herşeyden önce silahın kaynağı ne olursa olsun terörün kaynağı ABD... Çünkü tam bir yıl önce Şemdinli'de PKK'lı 14 terörist etkisiz hale getirilmişti. Burada ölen teröristin üzerinde İsveç yapımı AT4 tanksavar silahı bulunmuştu. Bu silah NATO silahıydı ve ABD tarafından DEAŞ’la mücadele kılıfıyla Suriye’ye getirilmişti. Şemdinli nere... Suriye nere… Üstelik Afrin'deki silah Rus yapımı da olsa, bu silahın Amerika’nın cirit attığı Avrupa’da bulunan eski Demirperde devletlerinden temin ettiği yönünde pis kokular var." yorumunda bulundu.

Henüz 200 yıllık bir tarihi olan ABD'nin kirli oyunlarının deşifre olmaya devam edeceğinin altını çizen Başbuğ, Türkiye ile Rusya'nın arasını bozmaya çalışan ABD'nin çırpındıkça battığını sözlerine ekledi.

Haber7