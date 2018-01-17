Amerika'nın Suriye'deki asıl amacı...

ABD basını, ABD'nin asıl amacının petrol olduğunu yazdı.

Suriye'de milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan Amerikalılar, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın Suriye'deki uzantılarına da açık bir şekilde destek sağladı.

PKK'YA 5 BİN TIR SİLAH

YPG'li teröristlere yaklaşık 5 bin tır silah ve mühimmat gönderen Amerika'nın gerçek emellerini The New York Times yazdı.

2 YILDIR YATIRIM YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı bir şekilde Afrin'e girileceğini söylemesinden sonra Amerikan basınında çıkan haberde, 2 yıldır bölgeye önemli yatırımlar yapıldığına dikkat çekildi.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASIL HEDEFİ

New York Times'ın söz konusu haberinde; "Amerika, 2 yıldır bölgeye ciddi bir şekilde yatırım yapıyordu. Şimdi bir devlet oluşturma amacı var. Bu bölge aslında Suriye'nin en zengin petrol yataklarına sahip." ifadelerine yer verildi.