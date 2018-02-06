Amerika'nın sesi oldu! Teröristleri kendilerinden...
ABD'nin terör örgütü YPG ile ilişkisi yokmuş gibi gösterme görevini üstelenen Hürriyet yine şaşırtmadı.06 Şubat 2018 Salı 11:26
FETÖ'yü masum göstermeye yönelik haberleriyle kamuoyunun tepkisini çeken Hürriyet, yaptığı son haberle birlikte ABD'nin sesi olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.
ABD'Yİ MASUMLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD ile işbirliği yapan ABD'nin gerçek yüzünü ortaya koymak yerine Pentagon sözcüsünün 'Afrin'e giden bizden değildir' ifadesini manşete taşıdı.
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