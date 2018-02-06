Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika'nın sesi oldu! Teröristleri kendilerinden...

ABD'nin terör örgütü YPG ile ilişkisi yokmuş gibi gösterme görevini üstelenen Hürriyet yine şaşırtmadı.

06 Şubat 2018 Salı 11:26
Amerika'nın sesi oldu! Teröristleri kendilerinden...

FETÖ'yü masum göstermeye yönelik haberleriyle kamuoyunun tepkisini çeken Hürriyet, yaptığı son haberle birlikte ABD'nin sesi olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.

ABD'Yİ MASUMLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD ile işbirliği yapan ABD'nin gerçek yüzünü ortaya koymak yerine Pentagon sözcüsünün 'Afrin'e giden bizden değildir' ifadesini manşete taşıdı.

 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 11:26
  1. AFRİN'E GİDEN BİZDEN DEĞİLDİR
  2. Tolga Tanış
  3. Cansu Çamlıbel
  4. Beyaz Saray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe maçı öncesinde Başakşehir'e şok! 2 yıldız futbolcu...
    1. Fenerbahçe maçı öncesinde Başakşehir'e..
    2. ABD bunu tartışıyor! Martin L. King...
    3. Kurtulmuş'tan Arakan çağrısı!
    4. Hastanede korkunç olay
    5. Doha'yı keşfetmek için 6 neden
    6. CHP Parti Meclisi'ne seçilen isimden..
    7. Bahçeli'nin o sözleri Nevşin Mengü'ye..
    8. 'Mini etek' ablasından şoke eden..
    9. Rütbeli askerlere operasyon
    10. Erdoğan ABD'ye meydan okudu: Geleceğiz!
    11. 'Adnan Oktar ona kitap gönderip dua..
    12. Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica:..
    13. Türkiye'den Rusya'ya tepki: Bir an..
    14. Afrin gazisi o anları anlattı: İlk..
    15. Mustafa Destici'den sürpriz ziyaret
    16. İsrail'e büyük şok! Bakanı ülkeye..
    17. Fatih Terim, Sivas yenilgisi sonrası..
    18. AK Parti Grup Toplantısı'na damga..
    19. Aykut Kocaman faturayı ona kesti! 'Suç..
    20. Martin Luther King'in vaazının..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze