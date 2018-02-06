Amerika'nın sesi oldu! Teröristleri kendilerinden...

FETÖ'yü masum göstermeye yönelik haberleriyle kamuoyunun tepkisini çeken Hürriyet, yaptığı son haberle birlikte ABD'nin sesi olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.

ABD'Yİ MASUMLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD ile işbirliği yapan ABD'nin gerçek yüzünü ortaya koymak yerine Pentagon sözcüsünün 'Afrin'e giden bizden değildir' ifadesini manşete taşıdı.