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Amerika'nın saldırısında Rus askerleri de öldü

Suriye’de İran ve rejim güçleri, en zengin petrol yataklarına sahip Deyrizor bölgesinde YPG güçlerine saldırdı.

09 Şubat 2018 Cuma 08:26
Amerika'nın saldırısında Rus askerleri de öldü

Suriye’nin en zengin petrol yataklarına sahip Deyrizor bölgesinde PKK ve rejim güçleri arasında çatışma çıktı. Rejime bağlı birlikler, 7 Şubat Çarşamba gece yarısından itibaren Deyrizor kuzeyi-Muhasen bölgesinde kurduğu portatif köprüler aracılığı ile Fırat Nehri'nin doğusuna geçti. Lazkiye-Hımeymim Rus askeri üssünden getirilen mobil köprüden aralarında İran destekli milislerin de yer aldığı 500 kişilik gücün ilerleyişi PKK tarafından yapılan havan ve füze atışları ile engellendi. Rejim kanadından taciz atışlarına karşılık verilmesi ile taraflar arasında çatışma çıktı.

ABD TERÖRİSTE KALKAN OLDU

ABD öncülüğünde kurulan koalisyon uçakları çatışmalara müdahele ederek rejim ordusuna ait noktaları havadan vurdu. Saldırıda 100’den fazla rejim askeri ile İran destekli Şii militan öldü. Bölge kaynakları ölenler arasında biri Albay rütbesinde 3 Rus askerinin de yer aldığını iddia ediyor. Fırat’ın karşısına geçen askerlerin beraberinde Rus tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının bulunduğu bildiriliyor.

PETROLE HAKİMİYET MÜCADELESİ

Deyrizor’lu aktivist Mahmut Ebu Firas Yeni Şafak’a yaptığı değerlendirmede, bölgenin Suriye’de ki en zengin petrol yataklarına sahip olduğuna dikkat çekti ve çatışmaların ana eksenini Cafra, İsba ve Tabiya petrol ile doğal gaz yataklarına hakim olma mücadelesi olarak nitelendirdi. Cuma gecesi vurulan Rejim mevzilerinde 40’tan fazla İran destekli militanın öldürüldüğü bilgisini veren Ebu Firas, olayın yaşandığı bölgede DEAŞ unsuru bulunmadığını belirtti. Ebu Firas vurulan noktalarda bazı Rus askerlerinin yaralandığını ve Rus helikopterlerinin yaralı ve ölen askerlerini Hımeymin Üssü’ne taşıdığını iddia etti.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 08:26
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