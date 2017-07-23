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Amerika'nın S-400 korkusu! 'Endişe verici'

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde bunun ABD için endişe kaynağı olacağının altını çizdi.

23 Temmuz 2017 Pazar 11:01
Amerika'nın S-400 korkusu! 'Endişe verici'

ABD, Türkiye ile Rusya arasında uzun süredir devam eden S-400 görüşmelerine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Kolorado'da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford şunları söyledi: "Basında doğru olmayan bir haber vardı, Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almadı. Alırlarsa bizim için endişe kaynağı olur ama almadılar."

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 11:01
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