Amerika'nın Münbiç korkusu

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı başlattığı askeri operasyon devam ediyor.

ABD'nin operasyonun hedefi olan Afrin bölgesinde askeri varlığı bulunmuyor ancak doğudaki Münbiç'te var ve bu durum Türkiye ve ABD'nin karşı karşıya gelmesi ihtimalini doğuruyor.

ABD ELİNDE BİR TEK TERÖR ÖRGÜTÜ KALDI



Suriye masası için elinde sadece terör örgütü PYD kalan ABD, YPG'nin Münbiç bölgesindeki etkinliğinin, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'de düzenleyeceği barış görüşmelerinde Suriye iç savaşına ve Beşar Esad iktidarına son verecek bir anlaşma için elindeki diplomasi kartını güçlendireceğini umuyor.

ABD'NİN GÜNDEMİ MÜNBİÇ

Amerikalı yetkililer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, terör örgütü YPG'den oluşan ve ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG/PKK) Münbiç'ten çıkarma planının Washington için en önemli konu olduğunu söylüyorlar.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Münbiç koalisyon tarafından kurtarıldı. Eğer Türkiye oraya yönelirse buraya bakış değişir." dedi.

'ABD KAYGILI'

Münbiç kenti içinde ve çevresinde bazı Amerikan askerleri bulunduğu için, buraya yönelecek bir operasyon ABD için ciddi kaygı doğuracak yorumunda bulunuluyor.

TERÖRİSTLERİ KORUMAK İÇİN ABD ASKERLERİ KONUŞLANDIRILMIŞTI

Bu askerler, ABD'nin desteklediği teröristlerin korunması amacıyla Mart ayında burada konuşlandırılmıştı. Ayrıca teröristlere eğitim veriyorlar

İkinci bir Amerikalı yetkili de "Bu kaygı verici bir durum olur; biz de bu durumu yakından izliyoruz" dedi ancak İncirlik üssünden yapılan Amerikan uçuşlarının etkilenmediğini söyledi.

Dün Paris'e varışında yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ile görüşmeleri sürdürdüklerini ve Türkiye'nin "meşru" güvenlik kaygılarına cevap verecek bir "güvenlik bölgesi" kurmanın bir yolunu bulunacağını umduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Afrin başta olmak üzere güvenlik konularını görüşmek üzere halen bir Amerikan savunma heyetinin Ankara'da olduğunu söyledi.

Reuters'e konuşan sözcü, "Afrin'deki silahlı teröristlerin" DEAŞ'a karşı mücadele eden koalisyona dahil olmadıklarını belirtti.

ABD'NİN BAHANESİ DEAŞ

Rankine-Galloway, "Afrin'de şiddetin artması, DEAŞ'ın kalıcı bir yenilgiye uğratılması çabalarını zayıflatır." iddiasında bulundu.

Düşünce kuruluşu Middle East Institute'ın Türkiye Bölümü Müdürü Gönül Tol, Erdoğan'ı Münbiç'e yönelmekten vazgeçirmenin çok güç olacağını söyledi.

ABD, DEAŞ'ın kalıntılarının temizlenmesi ve Cenevre barış görüşmelerinin canlandırılmasına dayanan Suriye stratejisini tümüyle YPG teröristlere bağlamış durumda.

"ABD'nin (Suriye'de) oynayabileceği tek kart, YPG"

"ABD ÇOK YARATICI OLMAK ZORUNDA"

Tol, şöyle konuştu: "Münbiç düşerse Rakka da tehdit altına girer ve burası ABD için çok büyük önem taşıyor. ABD Türkiye ile arasındaki gerginliği yumuşatmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Ama bunun için (nasıl bir neden) bulacaklar, bilemiyorum. Çok yaratıcı olmak zorundalar." dedi.