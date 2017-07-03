Amerika'nın kirli planı devrede!

ABD, Suriye’deki kriz boyunca Türkiye’nin atacağı her adım öncesinde oyalama ve provokasyonlarıyla süreci sabote etmeye çalıştı. Terör örgütleri PKK ve DEAŞ’a zaman kazandırmak için adımlar atan ABD, son olarak Türkiye’nin Afrin operasyonu öncesi harekete geçti. Kritik ziyaretler, açıklamalar ve diplomatik manevralar yaparak Türkiye’ye “çelme atmaya” çalışan ABD’nin DEAŞ Özel Temsilcisi Brett McGurk’ın “zamanlaması manidar” Türkiye ziyareti de böyle bir adımın parçası oldu. İşte terör destekçisi ABD’nin kirli kronolijisi.

PKK’YA MEŞRUİYET

Ocak 2016’da McGurk’ın Ayn El Arap’ı (Kobani) ziyaret etmesi, terörün Suriye’deki üssüne yapılan ilk üst düzey ziyaret oldu. O günlerde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tony Blinken de PKK’nın Suriye’deki lideri Salih Müslim’le telefonla görüştü. McGurk bu ziyaretinde yalnız değildi. İngiliz ve Fransız diplomatları da uçağına alan McGurk, bu yöntemle PKK’ya uluslararası bir meşruiyet sağlamaya çalıştı.

MÜNBİÇ’TE OYALADI

ABD, diplomasi trafiğinde de sözünde durmadı. ABD, Türkiye’ye “PKK’nın Münbiç içine girmeyeceği, şehrin yerel sakinlerden kurulacak meclisler tarafından yönetileceği ve harekata katılan PKK’lıların Münbiç’ten DEAŞ çıkarıldıktan sonra şehir çevresinden de çekileceğine” yönelik sözler verdi. Bu sözlere rağmen Münbiç, ABD’nin desteğiyle PKK’ya teslim edildi. PKK’lılar Cerablus’u da almak için operasyon hazırlıklarına başladı. Teröristlerin Ayn el Beyda’ya kadar ilerlemesi üzerine ABD’nin Türkiye’yi oyaladığı anlaşıldı ve Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı.

PKK ÇEKİLECEK, YALANI

Fırat Kalkanı Harekatı’nın Fırat’ın batısındaki Münbiç’e kayması üzerine ABD, PKK’yı korumak ve Türkiye’ye zaman kaybettirmek için “PKK’lı teröristlerin Münbiç’ten çıkıp Fırat’ın doğusuna doğru çekileceğini” açıkladı. Ancak ABD’nin bu açıklamasının sadece manevradan ibaret olduğu anlaşıldı. PKK’lılar, YPG armalarını üniformalarından çıkararak Demokratik Suriye Güçleri (SDG) arması taktı.

SİLAH DESTEĞİNİ KESMEDİ

ABD PYD’ye silah desteği sağladığını hep inkar etti. Haseke ve Ayn El Arap’ta kurulan askeri kamplarda yüzlerce PKK’lıya teorik ve pratik eğitim veren, üniformadan mühimmata kadar PKK’lıları donatan ABD, “Bu silahları SDG’ye veriyoruz” açıklaması yaptı. SDG ise sadece tabeladan ibaret bir yapı ve PKK tarafından idare ediliyor.

RAKKA’DA KATLİAM

Türkiye, DEAŞ’ın Suriye’deki merkezi konumundaki Rakka’ya yönelik operasyonun Özgür Surye Ordusu ve aşiretlerle yapılmasını, operasyona PKK’nın katılmasına karşı çıkıyordu. ABD ilk etapta kabul etmesine rağmen arka planda PKK’yı operasyon için hazırladı. Terör örgütüne askeri yardım yapan ABD ile PKK’nın Rakka operasyonu katliama döndü, binlerce sivil hayatını kaybetti.