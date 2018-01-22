Amerika'nın 'işbirliği' mesajına Ankara'dan yanıt geldi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bugünart arda yaptığı açıklamalarda verdiği "işbirliği ve birlikte çalışma" mesajına Ankara'dan yanıt geldi.

"SİLAHLARI TOPLAYIN"

Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Bekir Bozdağ, konuyla ilgili bir soruya, "İş birliğinin yolu belli, silahları vermeyi durdurmak, ondan önce verilmiş olan silahları toplamaktır" şeklinde yanıt verdi.

KALIN: İKİ YÜZLÜLÜK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye DEAŞ, PKK, FETÖ dahil terörün her türüne karşı kararlılıkla mücadele etmektedir. PKK/PYD/YPG söz konusu olunca birilerinin “endişe” beyan etmesi ve “savaş karşıtlığı” söylemine sığınması, bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür. Bunlar Türkiye’yi asla yıldırmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

TILLERSON NE DEMİŞTİ?

Tillerson bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini ifade etmişti.