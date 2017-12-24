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Amerika'nın hamlesi Rusya'yı kızdırdı: Kan akabilir!

Kuzey Kore’den Suriye’ye kadar birçok bölgede yaşanan ABD ile Rusya arasındaki gerilim, Ukrayna’da da büyüme işaretleri gösterdi.

24 Aralık 2017 Pazar 10:37
Amerika'nın hamlesi Rusya'yı kızdırdı: Kan akabilir!

Ukrayna ordusuna daha önce ekipman ve eğitim desteği sağlayan, özel şirketlere de tüfek gibi silahlar satma izni veren ABD, bu kez desteğini bir adım daha öteye taşıyarak Javelin tipi antitank füzeler tedarik etme kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ukrayna’ya silah satışıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “ABD, Ukrayna’nın uzun vadeli savunma kapasitesi inşasına yardımcı olma, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma ve muhtemel saldırganlıkları caydırma çabalarımızın bir parçası olarak bu ülkeye geliştirilmiş savunma kabiliyetleri temin etmeye karar vermiştir” ifadelerine yer verildi. 

210 ADET VERİLECEK

Amerikan basını, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde bu yardımın 210 adet antitank füzesi ve 35 füze fırlatma rampasını kapsadığını yazdı. Buna göre ABD, Ukrayna’ya 47 milyon dolarlık askeri satış yapacak. Washington’dan gelen bu hamle Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılara tank verdiği iddia edilen Rusya’yı rahatsız etti.

RUSYA: YENİDEN KAN AKABİLİR

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ''ABD açıkça Ukrayna’yı yeniden kan dökmeye itiyor. Amerikan silahları, bölgemizde yeni kurbanlara yol açabilir'' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı’nın bir diğer yardımcısı Grigori Karasin ise ''ABD'nin Ukrayna’ya silah tedariki kararı, Kiev yönetimini, Ukrayna’nın doğusunda güç kullanması için provoke edecek'' diye konuştu.

Karasin, RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada ABD’nin hareketinin ‘Ukrayna’daki barışçıl çözüm sürecini rayından çıkarma tehlikesini artırdığını’ söyledi. Ukrayna hükümeti, Moskova’yı, ayrılıkçılara tank göndermekle suçluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri’nin bu kararını onaylarsa ABD Kongresi’nin önünde 30 günlük bir değerlendirme süreci olacak. Herhangi bir itirazda bulunulmaması durumunda satış gerçekleşecek.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 10:37
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