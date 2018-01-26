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Amerika'nın Aselsan şantajını boşa çıkaracak hamle

TSK'nın yerli ve milli silahlarla başlattığı Afrin Harekatı ABD'yi o kadar rahatsız etti ki şimdiden ekonomik şantaja başladı.

26 Ocak 2018 Cuma 10:06
Amerika'nın Aselsan şantajını boşa çıkaracak hamle

Savunma sanayisinin yerlileşmesinde temel rolü oynayan Aselsan'ın halka arzına kartel mantığıyla teklif vermeyen ABD'li bankalar bana göre bu misillemenin bir parçası...

Daha önce Türkiye'de 'çöp' satılacak olsa aracılık yapmaya soyunan Bank of America, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Credit Suisse, Citigroup, Morgan Stanley ve JP Morgan bir anda halka arzdan çekildiler. Bunu 'fiyatta anlaşamadıkları' gibi masum bir nedenle yaptıklarını zannetmiyorum. Belli ki, Türkiye Cumhuriyeti üzerine oynanan oyunun ekonomik bacağındalar.

YABANCI ARACI KURUM ŞART DEĞİL
Aselsan önümüzdekü süreçte yabancı aracılar yerine Türkiye'deki aracı kurumları kullanabilir. Aselsan'ın önünde İş Yatırım'a, Deniz Yatırım'a, Garanti'ye, Akbank'a, Ünlü&Co'ya gibi tercihler bulunuyor.

Böyle bir hamlede Türk yatırımcı hisselere akın eder ve halka arzdan beklenen 1 miyar dolar 1 saat gibi kısa bir sürede bile toplanabilir

İkinci olarak Aselsan özel sektör tahvil aracına çıkabilir.  Yeni yatırımlar için gerekli parayı Türk milleti adeta kapısının önüne yığar.

Öte yandan  halka arza teklif gelmediği haberlerinin yaşandığı gün hissede en çok alıcı Deutsche Bank, Credit Suisse, Citibank ve Merrill Lynch...

Bilgileri Sabah yazarı Dilek Güngör köşesinden paylaştı 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:06
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