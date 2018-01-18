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'Amerika'nın amacı Türkiye'nin..'

ABD'nin Suriye'deki teröristlere (MANPAD) sağlamasını değerlendiren Rus uzman Yarulin, Washington'un amacının Türkiye'nin güçlenmesini engellemek olduğunu belirtti.

18 Ocak 2018 Perşembe 09:18
'Amerika'nın amacı Türkiye'nin..'

Sputnik'e demeç veren Rusya Devlet Pasifik Üniversitesi'nden Profesör İldus Yarulin, ABD'nin Suriye krizinin sona ermesini ve Türklerin güçlenmesini engelleme amacında olduğunu ifade etti.

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Yarulin, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Suriye'deki sözde 'demokratik güçleri' yok etmek için bir bakıma savaş ilan ettiğini söyledi. Bu güçler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı çıkan muhalif güçler. Bunlar, büyük ölçüde, Türkiye'nin kontrol etmek istediği bölgede yer alıyor. İhtilafın çıkış noktası da burası. ABD için bu noktada birkaç önemli husus var. Suriye krizinin sona ermesine ve Türklerin güçlenmesine müsaade etmek istemiyorlar. Bunun için de sıradan olmayan, tanklara ve uçaklara karşı kullanılabilecek silahlara ihtiyaç var" dedi.

'ABD'NİN KÜRT DEVLETİ PLANI SURİYE, TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN'I HEDEF ALIYOR' 

Bu arada Yarulin'e göre ABD, bölgedeki meselelere müdahale etmeyi sürdürüyor.

"ABD'liler, Ortadoğu'daki tüm süreçlere aktif olarak müdahale etme ümitlerini terk etmiyor. ABD'liler tarafından desteklenen bir grubun varlığı ve hatta devam eden Kürt devleti kurma planları, ABD'nin Suriye'yi nüfuz bölgelerine ayırma girişimlerini aktif şekilde sürdüreceğini gösteriyor" diye devam eden Yarulin, ABD yanlısı devlet kurma girişiminin Suriye ve Türkiye'nin yanı sıra İran ve Rusya'yı hedef aldığını vurguladı.

Yarulin, iyi eğitim alan ve silah sevkiyatlarıyla desteklenen teröristlerin daha aktif siyasi aktör haline geleceğini de ifade etti.

ABD'nin gizli bir anlaşma çerçevesinde Suriye'deki YPG'li teröristlere 'taşınabilir hava savunma füzeleri' (MANPAD) tedarik ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 09:18
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