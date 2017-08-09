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Amerikan ordusundan ayrılıp terör örgütü PKK'ya katıldı!

Daha önce Amerikan askeri olarak görev yapan Kevin Howard, Rakka'da terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG saflarında terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşırken görüntüledi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:47
Amerikan ordusundan ayrılıp terör örgütü PKK'ya katıldı!

Eski Amerikan askeri olan 28 yaşındaki Kevin Howard, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'de keskin nişancılık yapıyor.

Rakka'da görüntülenen Howard dövmeleriyle dikkat çekiyor. Howard'ın vücudunda dövme olarak, "Hayat acıdır, aşk, kayıp" gibi sözler bulunuyor.

Yaklaşık 2 yıl önce San Fransisco'dan Suriye'ye gelen ve YPG'ye katılan Howard daha önce Los Angeles Times gazetesine verdiği röportajda, "2006-2008 yılları arasında Irak’ta savaştım. Orada arkadaşlarımı kaybettim. Bana göre bu da o savaşın bir devamı.” diye konuşmuştu.

Terör örgütüne katılan Howard'ın ABD askeriyken görüntüsü böyleydi.

RAKKA'DA 2000 DEAŞ'LI KALDI

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Rakka'da 2000 kadar DEAŞ militanı kaldığını açıklamıştı

DEAŞ'ın 2014 yılından beri Suriye ve Irak'ta yaklaşık olarak 70 bin kilometrekarelik bir bölge kaybettiğine dikkati çeken McGurk, Irak'taki kontrol ettiği bölgenin yaklaşık olarak yüzde 78'ini, Suriye'de kontrol ettikleri bölgenin ise yaklaşık olarak yüzde 58'lik bir bölümünü kaybettiğini belirtti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:47
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