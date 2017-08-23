Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerikan kanalına çıktı… Türkiye’ye nefret kustu!

CNN yayınına katılan Pamuk, Türkiye'nin Avrupa'da her geçen gün uzaklaştığını, otoriterleşmeye gittiğini söyledi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:14
Amerikan kanalına çıktı… Türkiye’ye nefret kustu!

ABD'de yayın yapan haber kanalı CNN'nin canlı yayınına katılan Orhan Pamuk, Türkiyehakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ENDİŞELENİYORUM"

Ülkesi hakkında nefret dolu açıklamalara imza atan Pamuk, "Herkes için endişeleniyorum ama bu kişisel bir şey değil. İfade özgürlüğünün alanı daralıyor ve hükümet giderek otoriterleşiyor" dedi.

TÜRKİYE AVRUPA'DAN UZAKLAŞIYOR

Türkiye'nin Avrupa'dan günden güne uzaklaştığını savunan Orhan Pamuk, ülkedeki yüzde 49'luk kısmın unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:14
  1. orhan pamuk
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırklareli’de ’Polis ve savcıyız’ diye tanıtıp 10 bin TL dolandırdılar
    1. Kırklareli’de ’Polis ve savcıyız’ diye..
    2. Marmaris'te turizmcilerin yüzü..
    3. Adana'da otomobil ve hafif ticari araç..
    4. Görevden alınır alınmaz ülkeden ayrıldı
    5. Barcelona'nın sosyal medya hesapları..
    6. Korku dolu anlar... Tam 3 saat sürdü
    7. Çeyrek altın ne kadar oldu?
    8. Cuntanın listesi Darbeci FETÖ yalanını..
    9. Başbakan Yardımcısı Işık'tan önemli..
    10. Eski başdanışmanın ByLock konuşmaları..
    11. Balıkçılar sezonu birkaç gün gecikmeli..
    12. Diyarbakır'da bir terörist enselendi
    13. İstanbul Kağıthane'de park halindeki..
    14. Merkel kalabalığın arasında kayboldu!..
    15. İstanbul'un bazı bölgelerinde sis..
    16. O iki ülke ajanlarından Adil Öksüz..
    17. Webo'nun yeni adresi açıklandı
    18. Başbakan Yıldırım ilk kez gitti, 4..
    19. "Türkiye hazır beton üretiminde Avrupa..
    20. Amerika sinyal verdi ama! Kim, iki..
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Dünyada flaş haber… Ağır saldırı başladı! ABD topçusu vurdu
    Dünyada flaş haber… Ağır saldırı başladı! ABD topçusu vurdu