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Amerikan askerinin eşi Trump'a kızgın: Kocamın adını bile hatırlayamadı

Nijer'de çatışmada hayatını kaybeden Amerikan askerinin eşi Johnson, Trump'ın, kocasının ismini hatırlamakta zorlandığını ve bunun için kızgın olduğunu belirtti

24 Ekim 2017 Salı 10:26
Amerikan askerinin eşi Trump'a kızgın: Kocamın adını bile hatırlayamadı

Nijer'deki çatışmada ölen ABD askeri Çavuş La David Johnson'ın dul eşi Myeshia Johnson, Amerikan kanalına konuştu. Trump'ın kendisini aramasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Johnson, görüşmede kocasının ismini hatırlamakta zorlanan Başkan'a kızgın olduğunu dile getirdi. Johnson, "Beni en çok üzen şey, eşim orada hayatını ülkesi için feda ederken, siz onun ismini neden hatırlayamazsınız. Bu beni ağlattı, çünkü ses tonu ve söyledikleri beni çok kızdırdı, kocam çok iyi bir askerdi." diye konuştu.

'TEREDDÜT YAŞAMADIM'

Öte yandan Trump, Johnson'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Trump, açıklamasında, "Çavuş La David Johnson'ın dul eşi ile son derece saygılı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve herhangi bir tereddüt yaşamadan onun (Çavuş Johnson'ın) ismini en baştan itibaren söyledim." ifadesini kullandı. Trump'ın son açıklamalarının ardından, ölen Amerikan askerlerinin ailelerinin ABD başkanları tarafından aranması konusunda Amerikan medyasındaki tartışmaların bir süre daha devam edeceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 10:26
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