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Amerikalıları kudurtacak animasyon

Hazırlanan animasyonda ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm uluslararası kuruluşları yumrukladığı en sonunda ise kocaman bir küre olarak Türkiye’nin Trump’ı devirdiği görülüyor.

11 Şubat 2018 Pazar 01:14
Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 01:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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