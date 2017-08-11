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Amerikalılar rezil oldu! Yerini gösteremediler

ABD ile Kuzey Kore arasında son günler yaşanan gerilimi değerlendirmek için sokağa inen ABD kanalı ABC, çok şaşırtıcı bir sonuca ulaştı.

11 Ağustos 2017 Cuma 18:57
Amerikalılar rezil oldu! Yerini gösteremediler

Pyongyang yönetiminin ABD’ye bağlı Guam Adası’nı nükleer başlıklı füzelerle vuracağını açıklamasının ardından ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik had safhaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın son verdiği demeçler gittikçe sertleşirken ülkenin en büyük televizyon kanallarından biri olan ABC’de yayınlanan Jimmy Kimmel Live programında ilginç bir sonuç ortaya çıktı.

KUZEY KORE'NİN YERİNİ BİLEMEDİLER

Euronews'te yer alan habere göre, Hollywood Bulvarı’nda canlı yayında konuyla ilgili sokak röportajı yapan bir muhabir, Amerikalı vatandaşlara önce "Kuzey Kore’ye savaş açılmalı mı" diye bir soru yöneltti. Röportaj veren herkes bu soruya "evet" dedikten sonra muhabir bu kişilerden harita üzerinde Kuzey Kore’yi göstermelerini istedi. Ancak hiçbir Amerikalı vatandaş Kuzey Kore’nin yerini doğru gösteremedi. Bazı kişilerin Kuzey Kore yerine Kanada, Grönland, Avustralya, Brezilya ve Orta Doğu gibi Asya kıtası dışındaki çok farklı noktaları göstermesiyse dikkat çekti.

ABD’de yapılan son anketlere göre ülke vatandaşlarının %75’i Kuzey Kore’nin ülkeleri için büyük bir tehdit olduğunu söylemişti.

Kaynak: Haber7

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 18:57
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  • AA1 sa önce
    Bizim sokağa çık bakalım Türkiye'nin yerini kaç kişi biliyor
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