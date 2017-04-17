Amerikalılar Donald Trump’ın vergisinin peşinde

Yüzbinlerce ABD’li ‘Ulusal Vergi Günü’nde 150’den fazla kentte sokalara çıkarak Başkan Donald Trump’ın vergi politikasını protesto etti. Eylemlerin en büyüklerden birisi Chicago’da gerçekleşti. Kentteki vergi protestosu ünlü Daley Meydanı’nda başladı. Meydanı dolduran binlerce Amerikalı, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarda ABD’deki vergi sistemini ve Başkan Trump’ı protesto etti. Etkinliğe davet edilen birçok ünlü ismin kalabalığa yaptıkları konuşmaların ardından yürüyüşe geçildi. Göstericiler polisin yoğun önlemleri eşliğinde Trump Tower’a kadar yürüdü. Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüş sırasında göstericiler, ‘Trump’a, Ku Klux Klan’a ve ırkçı ABD’ye hayır’, ‘Donald Trump’ın gitmesi lazım’ ile ‘Nefret de yok, korku da göçmenler hoş geldiniz buraya’ sloganları attı. ‘Trump’ın savaşlarına hayır’, ‘Bizden neyi gizliyorsun Trump? Vergi beyanını açıkla’ ve ‘Vergilere, yalancılara ve Trump’a hayır’ yazılı pankartların açıldığı gösteri sırasında Chicago polisinin Trump Tower çevresinde aldığı olağanüstü önlemler dikkati çekti.

New York’taki protesto ise Bryant Park’ta gerçekleşti. Binlerce gösterici Trump’a vergi beyannamesini açıklaması çağrısında bulundu. California eyaletinin Berkeley kentinde Trump yanlısı ve karşıtı göstericiler arasında çıkan arbedede polis biber gazı kullandı, olaylardan dolayı çok sayıda kişi yaralanırken çıkan olaylardan dolayı 21 kişi gözaltına alındı. ABD’de başkan adaylarının seçimlerden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına rağmen 1976 yılından bu yana tüm başkan adayları seçimlerden bunu gerçekleştirmişti. Trump’ın vergi beyannamesini açıklaması için başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana 1 milyondan fazla Amerikalı açılan elektronik dilekçeye imza attı. Ancak Trump bir çok konuda olduğu gibi geleneklerin dışına çıkarak vergi beyannamesini açıklamamamıştı. Protestoların fikir babası olan hukuk hocası Jennifer Taub, bu eylemlerin amacının sadece başkanın vergi beyannamesiyle ilgisi olmadığını, ‘adaletli bir vergi sistemi’ talebi olduğunu dile getirdi. En son Amerikan televizyon kanalı MSNBC, Trump’ın 2005’te 150 milyon dolardan fazla gelir beyan ettiğini, bunun karşılığında 38 milyon dolar vergi ödediğini ortaya koyan bir belge yayınlamıştı. Beyaz Saray ise belgenin paylaşılmasından sonra yapılan açıklamada vergi belgelerinin yayınlanmasının yasa dışı olduğu belirtilmişti.