Amerika'lı hakim 200 mültecinin sınırdışı kararını durdurdu

ABD'nin Michigan eyaletinde bir yargıç, geçen ay tutuklanan ancak sınırdışı edilirlerse eziyet göreceklerini iddia eden 200 Iraklı sığınmacı hakkındaki sınırdışı kararını durdurdu.

Bölge Yargıcı Mark Goldsmith, Iraklıların sınırdışı edilip edilmemeleri konusunda mahkemeler karar verene kadar, hükümetin bu kişilerin ülkede kalmasına izin vermeye mecbur olduğunu söyledi.

Yargıç kararında, Iraklıların bu aşamada "yasalar karşısındaki durumları belli olmadan ülkelerine geri gönderilmelerinin önemli boyutta ölüm, işkence ve ciddi eziyete uğramaları" ihtimali taşıdığını belirtti.

Genellikle Detroit bölgesinde tutuklanan 199 Iraklının çoğu Keldani Katolik ve Kürt olduklarını söylüyorlar.

Amerikan hükümeti ülke genelinde bin 400 Irak uyruklu kişiyi sınırdışı etmek istiyor. Hükümetin bu uygulaması Trump yönetiminin göçmenlerle ilgili uygulamaları sıkılaştırmak ve ülkeleri ABD'den çıkarılan vatandaşlarını geri almaya zorlamak amacını taşıyor.

Amerikalı muhaceret yetkilileri, tutuklu Iraklılar hakkında sınırdışı kararı bulunduğunu ve çoğunun cinayet, silah ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan hükümlü olduğunu söylediler.