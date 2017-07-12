Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika'lı hakim 200 mültecinin sınırdışı kararını durdurdu

ABD Michigan'da bir yargıç, 200 Iraklı mülteci için alınan sınırdışı kararını durdurdu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:41
Amerika'lı hakim 200 mültecinin sınırdışı kararını durdurdu

ABD'nin Michigan eyaletinde bir yargıç, geçen ay tutuklanan ancak sınırdışı edilirlerse eziyet göreceklerini iddia eden 200 Iraklı sığınmacı hakkındaki sınırdışı kararını durdurdu.

Bölge Yargıcı Mark Goldsmith, Iraklıların sınırdışı edilip edilmemeleri konusunda mahkemeler karar verene kadar, hükümetin bu kişilerin ülkede kalmasına izin vermeye mecbur olduğunu söyledi.

Yargıç kararında, Iraklıların bu aşamada "yasalar karşısındaki durumları belli olmadan ülkelerine geri gönderilmelerinin önemli boyutta ölüm, işkence ve ciddi eziyete uğramaları" ihtimali taşıdığını belirtti.

  • Genellikle Detroit bölgesinde tutuklanan 199 Iraklının çoğu Keldani Katolik ve Kürt olduklarını söylüyorlar.

Amerikan hükümeti ülke genelinde bin 400 Irak uyruklu kişiyi sınırdışı etmek istiyor. Hükümetin bu uygulaması Trump yönetiminin göçmenlerle ilgili uygulamaları sıkılaştırmak ve ülkeleri ABD'den çıkarılan vatandaşlarını geri almaya zorlamak amacını taşıyor.

Amerikalı muhaceret yetkilileri, tutuklu Iraklılar hakkında sınırdışı kararı bulunduğunu ve çoğunun cinayet, silah ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan hükümlü olduğunu söylediler.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:41
  1. Amerika
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransız golcü Beşiktaş'a 'evet' dedi, geliyor!
    1. Fransız golcü Beşiktaş'a 'evet' dedi,..
    2. Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır..
    3. İsrail, Türkiye için kıvranıyor!..
    4. Fransız golcü Beşiktaş'a evet dedi!
    5. Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD'li..
    6. İlginç görüntü! Trump'ın üzerine..
    7. Rize'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
    8. Buğday alım fiyatı belli oldu
    9. "Gazze 2020 yılında yaşanabilir bir..
    10. Arap Birliği'nde yüksek gerilim:..
    11. Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Bir..
    12. Başbakan Yıldırım'dan CHP'ye davet..
    13. OHAL Komisyonu'na başvurular 17..
    14. Aurelien Chedjou ameliyat edildi!
    15. Dikkat! Banyoda bunu yapınca hayatını..
    16. Yıldırım'dan CHP'ye flaş 'davet' cevabı!
    17. Katar krizinin arkasından Trump'ın..
    18. Borsa kapanış rekorunu tazeledi
    19. Esed rejimi, Lübnan'ın doğusunu vurdu!
    20. Dani Alves resmen açıklandı!
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...
    Abdullah Gül'den Gülen açıklaması
    Abdullah Gül'den Gülen açıklaması