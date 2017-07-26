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Amerikalı genç 7 polis tarafından 45 kurşunla öldürüldü

2014 yılında, güvenlik güçlerine karşı koyan gencin, 7 polis tarafından 45 defa vurularak öldüğü olayda polisler haklı bulundu. Olayın kamera kayıtları savcılık tarafından yayınlandı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:40

Amerika Atlantik'te 2014 yılında, bir genç kendisini takip eden polise ateş açtı.  Polis gence 45 kez ateş ederek genci öldürdü. Yüksek mahkemenin görüntülerin yayınlanabileceği kararı vermesinden sonra olay anında araç kamerası tarafından kaydedilen görüntüler, savcılık tarafından yayınlandı.

OLAY, 2014 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

2014 yılının Mart ayında, Pleasantville şehrinde oturan silahlı bir genç hakkında ihbar alınması üzerine polis harekete geçti.Polis, ismi daha sonra Antoquan olarak açıklanan 27 yaşındaki genci gözaltına almak isteyince genç, arabasına binip kaçmaya başladı. Yetkililer polisin kovaladığı gencin kırmızı ışıkta geçtiğini, etraftaki araçlara çarptığını ve aracını sürerken polise ateş ettiğini söyledi.

7 POLİS AYNI ANDA ATEŞ AÇTI

Bir araca çarpıp duran Watson'a polis araçtan çıkmasını söyledi. Watson, araçtan elinde silahla çıkınca bir polis kendisine ateş etti. Watson ateşe ateşle karşılık verdi. Polisin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan Watson yere düştü. Daha sonra polis aracında bulunan yedi polis, aynı anda kendisine 45 kez ateş açtı.

POLİSLERİN HAKLI OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ

Olayla ilgili mahkemede hakim heyeti, polislerin gerekçeli bir şekilde adamı vurduğu kararına varıp, polisin haklılığının herkes tarafından bilinmesi için olayla ilgili kamera kayıtlarının yayınlanmasına karar verdi.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:40
  1. Amerika
  • Alacalı Melikşah Alacalı Melikşah 59 dk önce
    İşte Türkiye depolisten bı yüzden kimsekorkmuyor. Olması gerekenbu değil ama polisede yetki verilmeli.
Bugünkü Akit

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