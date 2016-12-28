Amerikalı gazeteciden çarpıcı analiz: Obama ve Clinton FETÖ'yü açıkça destekliyor

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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın dış politikada sözünü dinleyeceği isimlerden biri olan ABD'li yazar Jerome Corsi, önemli bir makale yazdı. Corsi'nin makalesinde Rus büyükelçi Andrey Karlov'un suikastine ilişkin çarpıcı bilgiler, Clinton-FETÖ ilişkisi ve pe çok önemli detaya yer verildi.

Corsi'nin yazısında ayrıca, Karlov'u öldüren Altıntaş'ın 15 Temmuz günü, Erbil'deki CIA ofisi yakınlarında olduğu bilgisine de yer verildi.

Rus Büyükelçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ bağlantısına dikkati çeken Corsi, suikastin 15 Temmuz darbe girişimiyle de alakası olduğunu vurguladı. Hepsinin Corsi, FETÖ örgütü elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşamasının altını çizdi.



"Obama ve Clinton FETÖ'yü açıkça destekliyor "



Corsi'ye göre Fethullah Gülen'in Clinton ve Obama tarafından desteklendiği ve korunduğu apaçık ortada. Gülen'in ABD'deki en önemli adamlarından Gökhan Özkök'ün Hillary Clinton'ın kampanyasına büyük para aktardığını savunan Corsi, ABD'nin Gülen konusunda Türkiye'ye karşı 'bilmiyormuş' gibi davrandığını belirtiyor.



