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Amerika'lı diplomat Suriye görüşmelerinde uyudu!

Kazakistan'da düzenlenen Suriye konulu müzakerelerin beşincisi dün gerçekleşti. Görüşmelere katılması için ABD tarafından görevlendirilen özel temsilci Jones, toplantının yapıldığı salonda uyuya kaldı. Yayınlanan fotoğraflar tepkiye yol açtı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 11:07
Amerika'lı diplomat Suriye görüşmelerinde uyudu!

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye görüşmelerinden yayınlanan fotoğraf ABD’nin tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD'li diplomat uyurken fotoğraflandı

Astana'daki Suriye toplantılarının beşincisinde ilginç bir olay yaşandı. Toplantıyı takip etmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen diplomat Stuart Jones, görüşmelerin düzenlendiği salonda kanepede uyuklarken yakalandı.

ABD'nin Suriye'ye bakış açısı...

Yayınlanan fotoğraf, ABD’nin Suriye’de yaşananlara yönelik ciddiyetsiz yaklaşımının bir sonucu olduğu yorumları yapıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısında, Rusya'nın Suriye'nin güneyini çatışmasızlık bölgeleri kapsamından çıkarma önerisinin ardından ABD güvenli bölge planını duyurmuştu. Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rus heyeti dün ikili görüşmeler sırasında, Türkiye ve İran heyetlerine, Dera ve Kuneytra’nın "çatışmasızlık bölgeleri"nden çıkartılmasını önermişti. Rusya'nın ABD askeri varlığı nedeniyle, bölgenin durumunu ABD ile görüşmeyi tercih ettiği öğrenilmişti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 11:07
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. İran
  4. Rusya
  5. Kazakistan
  6. Dışişleri Bakanlığı
  7. Astana
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